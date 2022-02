Si è svolto a Campobasso ieri 26 febbraio presso il convitto Mario Pagano in un’atmosfera natalizia il primo evento ecm organizzato dall’ordine degli Psicologi del Molise per i propri iscritti.

Foto 2 di 2



Tanti professionisti psicologi insieme al Professor Sarantis Thanopulos, presidente della Società Psicanalitica Italiana, e al Direttore del dipartimento unico dott. Angelo Malinconico, psichiatra, criminologo, analista junghiano didatta dell’AIPA e della IAAP (International Association Analytical Psychology), che si sono interrogati sul saggio freudiano “Il disagio della civiltà”.

La Presidente dell’Ordine Alessandra Ruberto ha dichiarato che in un periodo storico come quello attuale in cui i disturbi mentali sono in aumento, in particolar modo tra i ragazzi e tra gli anziani, è importante che gli psicologi si interroghino sul proprio ruolo e sul contributo da offrire ed eventualmente quale elemento innovativo può apportare il lavoro psicoanalitico in quello che apparentemente è la frattura inconciliabile tra individuo e società.

Lo stesso tema verrà analizzato in chiave Lacaniana il 23 aprile 2022 sempre in un convegno ecm organizzato dall’ordine degli Psicologi del Molise che verrà trasmesso online sul profilo Facebook.