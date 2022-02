Manca poco all’inaugurazione e quindi alla consegna del nuovo parco giochi di San Pietro a Termoli, voluto e costruito dall’Amministrazione Comunale guidata da Francesco Roberti. Al centro tra via Tevere, via Volturno e via Arno, l’area è stata individuata e sistemata nei giorni scorsi dagli operai della ditta incaricata che hanno lavorato per preparare il terreno ad accogliere quattro panchine, i cestini per i rifiuti e tre strutture da gioco comparse nelle scorse ore e ancora avvolte dai nastri. L’iniziale inaugurazione dell’area prevista per sabato 26 febbraio è stata rimandata ai prossimi giorni a causa del maltempo.

Nello specifico, come hanno confermato dall’ufficio del settore lavori pubblici di via Sannitica, si tratta di due aree, ognuna di duecento metri quadri, a cui si aggiunge lo spazio ricavato e sistemato per la realizzazione dei vialetti d’accesso. L’area è particolarmente centrale, a poche centinaia di metri dalla chiesa di San Pietro e Paolo, in un quartiere molto popoloso della città che negli anni non solo sta crescendo nel numero dei residenti, ma anche nelle attività.

Uno spazio ricreativo e aperto a tutti è qualcosa che mancava, su cui l’Amministrazione ha scelto di scommettere e puntare per permettere anche ai più piccoli di avere un’area giochi all’aperto e gratuita, vicino casa e all’interno del quartiere di residenza. L’intera opera, costata 53mila euro, rientra nei Fondi del Ministero destinati ai Comuni del Sud e rappresenta anche la volontà di riqualificare una serie di aree dismesse e abbastanza centrali nei vari quartieri della città, dal centro alla periferia.

Nei prossimi giorni con l‘inaugurazione lo spazio sarà consegnato alla cittadinanza, in vista anche delle belle giornate di primavera che permetteranno a tanti di poter usufruire degli spazi per trascorrere qualche ora della giornata.

Allo stesso modo il Comune ha scelto ancora una volta di scommettere sulle aree gioco all’aperto utili anche per fare sport; tra i progetti a cui lavorerà nei prossimi tempi infatti ci sarà anche uno skatepark: gli appassionati della tavola a rotelle potranno ritrovarsi e divertirsi molto presto in via Firenze, vicino all’ex Bowling dove sarà ricavata una zona per lo sport pronta molto probabilmente per l’estate.

Sempre lo sport è il tema dell’altro parco giochi attivato e realizzato a Difesa Grande dove una serie di attrezzi per le attività fisiche all’aperto è stata finanziata dall’associazione Il Mosaico, che ha sostenuto le spese dell’acquisto con i fondi del 5 per mille. Si tratta di sei attrezzi fitness – tra cui anche una spalliera, due barre parallele e le barre a trazione a due altezze – costate 10mila euro e donate dall’associazione al Comune per la sistemazione nell’area verde tra via dei Faggi e via degli Abeti, dove è stata realizzata un’area completa di tappetini antitrauma.

“Lo spirito – come confermano dall’associazione – è quello di rendere fruibile gli spazi, permettere la socialità soprattutto dopo un lungo periodo di chiusura, e permettere anche la condivisione attraverso lo sport che diventa gratuito e accessibile a tutti”. Per il Mosaico si tratta dell’ennesimo parco realizzato in città, dopo il primo nel 2010 proprio a Difesa Grande in via degli Olivi e poi davanti alla scuola elementare, e nel quartiere Sant’Alfonso e in via delle Tamerici. Loro anche l’idea delle casette dei libri, sparse in vari angoli della città, che raccolgono le donazioni di libri che si possono scambiare.

“Il nostro è un regalo alla comunità – aggiungono – come quello fatto dal Comune ai cittadini e ai bimbi, per questo la speranza è che tutto sia usato nel rispetto e nella condivisione, questo è un aspetto a cui teniamo tanto e avere questi spazi significa anche poter educare tutti al loro uso consapevole e rispettoso“.