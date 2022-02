Il Comune di Campobasso cerca strutture da adibire a deposito per arredi

Con una determina dirigenziale, l’Amministrazione comunale ha predisposto e pubblicato un apposito Avviso esplorativo per l’individuazione di uno o più edifici utili per stoccare o conservare arredi, suppellettili e materiali vari, locali o capannoni uso deposito, mediante la locazione o l’eventuale acquisto anche con la formula del leasing immobiliare.

L’Avviso non costituisce promessa pubblica di locazione o acquisto e pertanto, con questo atto non vi sono oneri a carico del Bilancio, essendo lo stesso un mero atto di ricognizione, non vincolante. L’Amministrazione si riserva così la facoltà di non procedere alla locazione/acquisto, quand’anche vi fossero immobili con le caratteristiche richieste, senza che gli offerenti possano accampare pretese.

Ogni immobile dovrà corrispondere alle caratteristiche minime elencate nell’Avviso pubblicato e scaricabile sul dal sito dell’Comune di Campobasso, ed essere ubicato, preferibilmente, in zona idonea a consentire un comodo accesso da parte di automezzi di trasporto; saranno considerati, comunque, anche immobili ricadenti nel territorio di comuni confinanti ma che siano abbastanza limitrofi al confine comunale.

Le istanze, in carta semplice, a firma del soggetto fisico o giuridico avente la titolarità giuridica del bene, dovranno pervenire, in qualsiasi forma e modalità, anche a mezzo Pec, al Protocollo Generale del Comune di Campobasso entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione dell’Avviso e dovranno essere corredate da planimetrie descrittive, documenti e certificazioni pertinenti, attestanti gli elementi richiesti. Inoltre, dovranno contenere, in maniera chiara ed inequivocabile, i prezzi al mq e complessivi richiesti per la locazione e/o l’acquisto, al netto di Iva. Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere alla Segreteria dell’Area Servizi alla Persona, dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12 e nelle giornate di martedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30, al numero 0874-405.575.