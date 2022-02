La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) ha tagliato il traguardo dei suoi primi 100 anni di attività e l’evento è stato celebrato presso l’Università Pontificia Santa Croce di Roma alla presenza del Presidente Nazionale Francesco Schittulli e del Ministro della Salute Roberto Speranza.

Presente anche l’Associazione Provinciale di Campobasso con la presidente dottoressa Carmela Franchella insieme a tantissimi rappresentanti delle 106 associazioni provinciali dislocate sull’intero territorio nazionale che giorno dopo giorno diffondono la cultura della prevenzione.

“Una giornata significativa – ha commentato la presidente della LILT Campobasso Carmela Franchella – con una celebrazione delle attività portate avanti dalla nostra associazione sia a livello centrale che periferico. Dalla presentazione del volume celebrativo al francobollo dedicato ai 100 anni della LILT, fino al conferimento dei premi di benemerenza e degli attestati di merito ed ancora il riconoscimento della Grande Medaglia conferita alla LILT dal Presidente della Repubblica Italiana.

E poi buone notizie direttamente dal Ministro Speranza per i 20 miliardi del PNRR destinati alla sanità pubblica oltre all’attivazione, per la prima volta, del Pon Salute grazie a 625 milioni che saranno investiti per la sanità del Sud e una parte significativa sarà destinata al recupero degli screening oncologici. Tanta strada è stata fatta in 100 anni di attività della LILT Nazionale e tanta ne ha fatta anche la LILT di Campobasso in oltre 20 anni di storia ma il nostro impegno, grazie ai 70 volontari attivi, continua al fianco di chi lotta contro il cancro”.