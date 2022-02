L’impresa non riesce ai Lupi che fermano sul 2-2 un avversario temibile come il Palermo, ma avrebbero avuto la possibilità di portare a casa l’intero bottino gestendo meglio il vantaggio.

Succede di tutto in una partita giocata davanti ai 3mila spettatori presenti sugli spalti dello stadio di contrada Selvapiana. Per l’emozionante sfida contro il Palermo, una delle big del girone C, è giornata rossoblù indetta dalla società del presidente Gesuè in occasione della sesta giornata del girone di ritorno.

In difesa torna il duo centrale Dalmazzi e Menna: il primo si è ripreso da un infortunio, il secondo ha scontato la squalifica. Sugli esterni Fabriani e Pace. A centrocampo capitan Bontà (anche lui ha scontato un turno di squalifica), Candellori e Persia. Tridente d’attacco composto da Merkaj, Emmausso e Liguori.

Gara vietata ai deboli di cuore, emozioni sin dai primi minuti.

L’urlo di gioia dei tifosi di casa resta strozzato in gola quando l’arbitro annulla il vantaggio siglato da Bontà per una sospetta posizione di fuorigioco. Sono trascorsi appena 120 secondi dal fischio d’inizio della partita.

Altra buona occasione poco dopo, ma Merkaj non colpisce bene (5′). Tiro di poco fuori. Ma è il Palermo a passare in vantaggio con Brunori che al 17′ beffa Zammarion in uscita. Il Campobasso riacciuffa il pareggio un minuto dopo: assist di Merkaj, Emmausso insacca l’1 a 1. Quarta rete stagionale per l’attaccante napoletano che conferma il momento di forma.

I siciliani vicini di nuovo al vantaggio al 26′: Odjer non arriva per un soffio sul pallone servito da Felici, Zammarion esce e blocca. Al 32′ Fabriani fa tutto da solo e calcia, ma la conclusione non è precisa. Ritmi alti, partita intensa. In campo è un continuo ping pong: Odjer spedisce la palla di poco alta sulla traversa al 38′, risponde Candellori (40′) con una staffilata di poco fuori. Infine, poco prima della pausa, nell’ultimo vero affondo degli ospiti, Pace anticipa Valente (43′) evitando che colpisca di testa ad un passo dalla porta rossoblù.

Al rientro in campo, dopo un paio di grossi rischi corsi in difesa, i Lupi vanno vicinissimi al vantaggio: servito da Merkaj, Bontà viene anticipato e per un soffio non riesce a spedire la palla in fondo al sacco (49′). Momenti di confusione al minuto 53′: fallo di Menna su Brunori, l’arbitro assegna una punizione da ottima posizione. Parabola insidiosa di Silipo (entrato al posto di Felici), Zammarion respinge ma Odjer è lesto a colpire di testa. La palla danza sulla linea di porta, poi il portiere rossoblù la blocca. L’arbitro inizialmente sembra convalidare la rete tra le veementi proteste del Campobasso, poi ci ripensa dopo un consulto con l’assistente. Nel frattempo il direttore di gara sventola il cartellino rosso in faccia a Tenkorang che si stava riscaldando proprio in prossimità del guardialinee.

Per fortuna del Campobasso, il Palermo non sfrutta al meglio un contropiede con Valente (60′) il cui tiro è preda di Zammarion. A questo punto mister Cudini inserisce Rossetti al posto di Emmausso.

I Lupi sprecano un’ottima occasione al 65′ con Pace che, davanti al portiere avversario, non sfrutta l’assist di Rossetti e incredibilmente manda la palla sulla traversa. Il difensore si fa perdonare quattro minuti dopo firmando la rete del 2-1 che fa esplodere il Selvapiana (69′).

Intanto debutta l’attaccante olandese Don Bolsius: il neo acquisto rossoblù rileva Merkaj, costretto a uscire per infortunio (73′). Intanto, il Palermo inizia a spingere sull’acceleratore per riequilibrare le sorti del match: all’80’ Brunori si gira e calcia, la palla esce fuori per pochi centimetri. Altra occasione ospite due minuti dopo con De Rosa. Lo sforzo dei siciliani viene ripagato all’86’ con il 2-2: Soleri dribbla Magri (da poco entrato al posto di un dolorante Dalmazzi) e serve Brunori che sigla il pareggio.

Si fa dura per i Lupi che vorrebbero vincere il match ma restano in dieci all’88’ per l’espulsione di Menna (doppia ammonizione). Il risultato non cambia. La squadra allenata da mister Cudini strappa un punto prezioso contro un’avversaria blasonata e allunga a quattro la striscia di risultati utili consecutivi. Ma forse in bocca c’è un po’ di amaro per non aver saputo gestire il vantaggio.

IL TABELLINO

CAMPOBASSO: Zamarion; Fabriani, Menna, Dalmazzi (83’ Magri), Pace; Bontà (83’ Giunta), Persia, Candellori; Merkaj (73’ Bolsius), Emmausso (62’ Vanzan), Liguori (62’ Rossetti).

ALL.: Silvio Cudini

PALERMO: Pelagotti; Buttaro, Somma, Marconi (77’ Giron), Perrotta; Odjer, De Rose; Valente (77’ Floriano), Luperini (77’ Soleri), Felici (46’ Silipo); Brunori.

ALL.: Silvio Baldini

ARBITRO: Longo di Paola

Assistenti: Caso di Nocera Inferiore e Ceolin di Treviso. Quarto ufficiale Fontani di Siena.

MARCATORI: 17’ Brunori (P), 18’ Emmausso (C), 69’ Pace (C), 86’ Brunori (P).

Note: espulso all’89’ Menna per doppia ammonizione. Espulso per proteste Tenkorang dalla panchina. Ammoniti Bontà, Persia, Menna, Pace (C), mister Baldini, Brunori, De Rose (P). Presenti circa 3mila spettatori di cui una cinquantina da Palermo.

Fotoservizio: Giuseppe Terrigno