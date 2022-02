I volontari che non si fermano mai: l’encomio del Presidente Micone al Sae112

Non si sono mai fermati durante quest’ultima emergenza così come nelle altre. È per questo che il presidente del Consiglio regionale del Molise, Salvatore Micone, ha inteso premiare con un encomio le associazioni di volontariato e protezione civile. Lo ha fatto nelle settimane scorse e sabato 19 febbraio, con una cerimonia ad hoc, lo ha fatto nella sede del Sae 112 di Termoli.

Lì, i volontari capeggiati dal presidente Matteo Gentile, hanno ricevuto il riconoscimento, direttamente dalle mani di Micone. Per motivi di sicurezza e per rispettare le norme anti-Covid, sono state limitate le presenze e c’era circa la metà dei volontari, dei tanti volontari chi anche in questi lunghi mesi di emergenza pandemica hanno dato il loro fondamentale apporto alla popolazione. Nelle prime fasi, ricorderete, furono loro a portare a casa delle persone positive isolate i beni di prima necessità. Imprescindibile poi il loro apporto per la puntuale organizzazione del centro vaccinale Palairino. Ma questi sono solo due esempi: il SAE 112, associazione di protezione civile, è stato fondamentale anche in altre emergenze come quella degli incendi del Basso Molise della scorsa estate.

Il presidente Matteo Gentile, che ha voluto che questa cerimonia si svolgesse nella ampia sede dell’associazione per i ‘suoi’ volontari, ricorda come il conferimento sia avvenuto in una giornata particolare ovvero in concomitanza con la seconda giornata nazionale del personale sanitario e volontario.

Infine, la notizia che a breve l’associazione Sae avrà a disposizione un’ambulanza per fronteggiare le emergenze sanitarie. Perché, anche se l’emergenza pandemica dovesse finire o comunque non essere più come prima, i volontari non si fermeranno mai.