Da un’idea della prof. Carla Di Pardo, innamorata dell’arte (materia che insegna) e della cultura, una iniziativa speciale per celebrare San Valentino, la festa dell’amore, a scuola. L’amore, il sentimento universale per eccellenza, è stato declinato in una versione termolese con la rappresentazione de “I Promessi Sposi”, immortale opera di Alessandro Manzoni ambientata durante la peste, che fornisce agganci di attualità con lo scenario attuale colti dai protagonisti dell’opera messa in scena questa mattina a Difesa Grande. Uno spettacolo davvero insolito quello proposto da Nicola Palladino e Sebastiano Di Pardo in termolese, con musiche e teatro rigorosamente in vernacolo.

L’amore al tempo della pandemia, l’amore universale, l’amore che vince su tutto: un’occasione per riscoprire, oltre al sentimento che costituisce l’ossatura principale della letteratura e della narrazione da sempre, anche le radici e l’anima verace della città di Termoli.

I ragazzi, preparati dalle docenti di Italiano Diomira Anzovino, Debora Tambone e Chiara Ranalli, hanno posto delle domande, delle curiosità e letto delle loro poesie scritte in termolese, oltre a stralci tratti dei Promessi Sposi, accompagnati al pianoforte dal nostro bravissimo prof. Luigi Petta.

Lo spettacolo ha avuto inizio con l’entrata fuori campo di Sebastiano Di Pardo che ha raccontato, attraverso la recitazione, la toccante storia dei fratelli Brigida. Intervenuti il presidente del consiglio comunale Annibale Ciarniello e gli assessori Ciciola e Barile in rappresentanza dell’amministrazione comunale. A fare gli onori di casa la dirigente Luana Occhionero. Apprezzato molto anche l’intervento di Padre Enzo Ronzitti, che a titolo gratuito ha ospitato lo spettacolo nei locali della Parrocchia adiacenti a Santi Pietro e Paolo.

Per l’occasione i ragazzi hanno indossato abiti rigorosamente rossi, il colore della giornata, e hanno tenuto palloncini a tema.

Lo spettacolo teatrale e musicale di Nicola Palladino e Sebastiano Di Pardo sarà replicato giovedì 17 febbraio alle ore 9, sempre in occasione della Festa dell’amore, San Valentino in pandemia, presso l’Istituto Comprensivo Oddo Bernacchia di Termoli.