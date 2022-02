Primo posto per gli atleti termolesi della scuola di ballo Emozioni Latine nella gara internazionale tenutasi ieri 27 febbraio a Giugliano, in Campania, per le discipline free style, coreografico e latin style coreografico. Il successo va a Stefania Tortorella, Angelica Vizzarri, Costantino Artiom, Ilaria Cravero, Marialetizia D’Antino, Nancy Ciapanna.

Al primo posto anche i piccoli 7 atleti categoria Under 12 C già campioni nazionali alla scorsa edizione dei Campionati Nazionali di Rimini, nelle discipline latin style coreografico e latin style sincronizzato.

“Un ringraziamento speciale ai maestri Clelia Carota, Cristian Falcone e Angela Lorito. La loro professionalità – fanno sapere dalla scuola di ballo – unita all’amore per il loro lavoro è un connubio speciale capace di infondere nei giovani valori importanti quali l’impegno, la dedizione, la costanza, l’amicizia, la condivisione.

Questi due anni di crisi legati alla pandemia e ora lo spettro del conflitto armato in Ucraina, non hanno spento l’entusiasmo di questa “grande famiglia” che ancora una volta porta “Termoli” fuori dal Molise per onorarla. Un inno alla resilienza e alla speranza. Grande merito per i nostri ragazzi. Ad maiora semper”.