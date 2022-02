I consiglieri Pd e Vota per te (così come anche il Movimento 5 Stelle), il giorno successivo all’attacco dell’Ucraina da parte di Putin, con un ordine del giorno impegnano il Consiglio comunale di Termoli a far sentire al popolo ucraino la reazione e la solidarietà dei cittadini italiani, condannando da un punto di vista morale e politico Putin e le sue azioni di guerra.

“Mettendo in campo ogni possibile mobilitazione contro l’aggressione russa, per la pace e la garanzia del diritto internazionale, insieme alle altre istituzioni locali e con i cittadini che si oppongono al sopruso ed alla sfida portata alla democrazia e alla convivenza dei popoli”, scrivono i consiglieri Vigilante, Scurti, Sbrocca e Casolino.

Dunque la proposta: “Tutto il consiglio comunale chieda al Governo italiano, agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione Europea di impegnarsi in un’iniziativa di contrasto dell’aggressione assumendo le misure necessarie, entro la reazione della comunità internazionale che l’Onu deve garantire e con un ruolo attivo nelle alleanze difensive a partire dalla NATO, perché l’invasione sia fermata, l’Ucraina sia liberata e si possa tornare all’applicazione degli accordi di Minsk e al rispetto degli accordi di Helsinki, ribadendo il principio fondamentale dell’inviolabilità delle frontiere.

Con una guerra che si sta combattendo in Europa, non distante da noi, i colori politici non devono prevalere l’uno sull’altro ma a unirsi nei colori della bandiera della pace”.

Anche i consiglieri Di Michele, Decaro, Bovio e Stamerra del MoVimento 5 Stelle hanno proposto un analogo ordine del giorno.