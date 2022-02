Da questa mattina, 4 febbraio, via Pietrunto è di nuovo aperta alla circolazione delle auto. E Corso Vittorio Emanuele è tornato isola pedonale. Sono infatti terminati nei tempi previsti, ovvero entro giovedì sera, i lavori di rimozione della gru a torre che era presente nel cantiere di via Roma

Nei due giorni che sono serviti alla Società Appalti e Costruzioni Galasso S.r.l. per portare a termine le operazioni di smontaggio e trasporto della gru, il sistema di viabilità alternativa disegnato e messo in pratica per assicurare la normale circolazione veicolare sulle restanti arterie cittadine ha permesso un funzionale deflusso del traffico, senza che fossero ravvisate particolari criticità.

Foto 3 di 3





Si è tornati per 48 ore all’antico, in qualche modo, col Corso aperto ai veicoli. E come spesso accade in questi casi, si è riaperto il dibattito sull’opportunità di continuare a tenerlo chiuso o se sia il caso di riaprirlo in alcune fasce orarie per permettere un maggiore afflusso di persone anche negli esercizi commerciali.

La direzione è tracciata da alcuni anni e va nello stesso senso delle grandi città che preservano le vie più centrali dall’inquinamento atmosferico e acustico per permettere ai cittadini di passeggiare in tranquillità.

Intanto, l’amministrazione comunale ha portato a termine i lavori di risistemazione per le rotatorie poste in via Conte Rosso e via Benedetto Croce che renderanno più sicura e scorrevole anche la mobilità in quelle zone della città.