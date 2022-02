I suoi amici, quelli di Ripalimosani ma anche quelli di Campobasso e dei comuni limitrofi, hanno voluto accoglierlo con striscioni, applausi e molta, moltissima commozione.

Anthony D’Alessandro, 28 anni, giovane titolare di un bar a Ripa rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale lungo il Viadotto Ingotte la sera del 24 dicembre, dopo quasi due mesi di ospedale al “Riuniti” di Foggia finalmente, oggi pomeriggio, è tornato a casa.

Così la comunità ripese ha voluto dare un caloroso bentornato a questo giovane per il quale tanto si è temuto a causa delle gravi ferite che aveva riportato in quel violento scontro fra la sua auto e un camper che procedeva in direzione Campobasso. Tenuto in coma farmacologico, i medici hanno dovuto stabilizzarlo e poi applicargli tutti protocolli necessari per tirarlo fuori dalle criticità cliniche che aveva subito a causa dello scontro.

Sono stati giorni di ansia e preoccupazione. Di lacrime e preghiere affinché Anthony uscisse da quell’incubo e tornasse presto a casa per essere abbracciato dalle tante persone che lo amano. E oggi quando la sirena dell’ambulanza in lontananza ha annunciato il suo arrivo c’è stata un’esplosione di gioia incontenibile che si è trasformata in lacrime e commozione quando, dalla barella, Anthony ha alzato tutte e due le mani in segno di vittoria. Sì, ce l’hai fatta. Ben tornato Anthony.