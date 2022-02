Frattura a processo per calunnia a giornalista e magistrato, “inconfessabili interessi dietro le sue menzogne”

Con le motivazioni della sentenza di assoluzione in Corte d’Appello in favore di Manuele Petescia, giornalista e direttore di Telemolise, e del magistrato molisano Fabio Papa, e con la richiesta di rinvio a giudizio per calunnia a carico dell’ex presidente della Giunta Regionale del Molise Paolo Di Laura Frattura, “si apre la strada della resa dei conti”. Manuela Petescia, affiancata dai suoi avvocati Massimo Romano e Paolo Lanese, ha incontrato la stampa oggi pomeriggio all’hotel san Giorgio di Campobasso per fare il punto su una lunga e complessa vicenda giudiziaria che sembra arrivata all’epilogo.

La procura di Bari infatti, competente per territorio, ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex presidente della Regione Molise Paolo di Laura Frattura e per l’avvocato Salvatore Di Pardo per il reato di calunnia continuata in concorso. Secondo il pm entrambi, prima con una denuncia presentata alla fine del 2014 e poi con dichiarazioni “non vere o reticenti” rese ai carabinieri, al sostituto procuratore e alla Corte d’Appello di Bari, avrebbero incolpato il magistrato Fabio Papa e la giornalista Manuela Petescia dei reati di concussione e estorsione “pur sapendoli innocenti”. Manuela Petescia, in quella odierna che ha ribattezzato operazione verità, ha ricostruito le fasi del caso giudiziario. “Il 31 maggio 2021 il giudice ha depositato le motivazioni della sentenza di Appello, motivazioni pesantissime, che scagionano la sottoscritta e il magistrato da qualsiasi sospetto, stabilendo la piena insussistenza delle accuse a carico della sottoscritta e del magistrato. Sono state revocate le misure precedentemente applicate al magistrato Fabio Papa che è tornato al suo posto in Tribunale”.

Fabio Papa e Manuela Petescia erano stati processati per concussione e estorsione sulla base di una denuncia presentata dall’ex presidente della Regione Molise, Paolo Di Laura Frattura “pur sapendoci innocenti – ha aggiunto la direttrice di Telemolise – come stabilito dal verdetto emesso dal Tribunale di Bari”.

Dopo l’assoluzione Papa, “trasferito precedentemente per sette anni in mezza Italia, ridotto in polvere per colpa di una menzogna” è stato reintegrato a Campobasso nelle sue funzioni di Pubblico Ministero.

“Il rammarico – ha aggiunto – è che a fronte di quella assoluzione nessuno ha alzato una voce di sdegno. Allora avallerei il tentativo di insabbiare questa ingiustizia alimentando la tradizione molisana dei tarallucci e vino. Mi sarei aspettata le scuse di Renzi, del Pd, del presidente del consiglio dei ministri, della Regione Molise e di coloro che si sperticarono in affermazioni di sostegno a Frattura urlando allo scandalo. E oggi? Lo scandalo non c’è? Nessuno parla ad eccezioni di poche voci fuori dal coro e quindi non posso restare in silenzio: la notizia di richiesta di rinvio a giudizio per Frattura e Di Pardo sono circostanze uniche nella storia che meritano una conferenza stampa”.

La giornalista ha anche fatto rifermento a un passaggio della sentenza di assoluzione contenuto a pagina 235 che “svela la mancanza di genuinità dell’accusa e l’assoluta inaffidabilità di Frattura, e svela soprattutto gli interessi inconfessabili dell’ex Governatore nel voler screditare colui che, nel ruolo di magistrato, aveva avviato accertamenti giudiziari sulla sua società Biocom”.

