Ricorre oggi la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo e l’Istituto di Difesa Grande (Termoli) non si è fatto trovare impreparato. Come sempre – e come tante altre scuole – manifesta attivamente (non solo con il nodo blu, divenuto un simbolo universale) il suo impegno per educare i propri giovani a una cultura dell’amore e del rispetto che contrasti quella della violenza tra pari. Grazie alla docente Carla Di Pardo per la foto.