Sette sindaci molisani delle aree interne potranno beneficiare delle agevolazioni previste dal fondo nazionale per la montagna che quest’anno supera il mezzo milione di euro.

Se ne è parlato nell’assessorato regionale all’Agricoltura alla presenza di Nicola Cavaliere che ieri, 11 febbraio, ha incontrato gli amministratori beneficiari delle risorse messe a bando dall’Arsap.

“Si tratta di circa 536mila euro – spiega l’assessore Cavaliere – che andranno a finanziare interventi in vari ambiti: dalla promozione del turismo, delle attività artigianali e commerciali tradizionali, alle azioni volte al recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, naturale, ma anche per lavori di manutenzione straordinaria di strutture e infrastrutture”.

L’assessore si è complimentato con i sindaci presenti per la qualità ed efficacia dei progetti presentati e in generale per il lavoro che svolgono ogni giorno, con coraggio e passione, in un momento storico particolarmente complicato per i piccoli comuni, messi in ginocchio dalla pandemia e dall’ormai sistematica assenza di risorse.

“Questa – ha spiegato Nicola Cavaliere – è una ulteriore forma di sostegno alle aree interne, che rappresentano davvero il cuore pulsante dell’identità del nostro Molise. Non certo risolutiva, ma oggi ogni piccolo passo in avanti può risultare davvero importante per la sopravvivenza dei territori. Resto fermo dell’idea – ha poi aggiunto – che è fondamentale il concetto di rete e la fattiva collaborazione tra cittadini, istituzioni, amministrazioni, imprese e associazioni culturali”.