È battaglia su più fronti per quanto riguarda il project financing sulla gestione del trasporto pubblico locale a Termoli, affidato alla società Gtm e oggetto di un negativo parere da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione, adita tra gli altri dagli esponenti dell’opposizione di M5s e Rete della Sinistra. Ora, il Comune di Termoli ha deliberato di ricorrere al Tar avverso il parere dell’Anac e i consiglieri di minoranza che hanno sottoposto all’Anac la finanza di progetto insistono nel chiedere che il Consiglio comunale si pronunci, in un consiglio monotematico da loro già richiesto.

La Giunta comunale ha dato mandato all’avvocato Pino Ruta di impugnare dinanzi al TAR del Molise il provvedimento ANAC del 12 gennaio 2022, che ha dichiarato illegittimo sotto plurimi profili il procedimento relativo al “Progect financing per la realizzazione e gestione di infrastrutture complementari all’esercizio della mobilità urbana e gestione del trasporto pubblico locale”.

Con Delibera del 10 febbraio l’Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Roberti ha deciso di impugnare il documento rispetto al quale sono state rilevate criticità e di cui viene sottolineato come comunque questo parere non avrebbe un valore vincolante.

Il documento è pervenuto in Comune lo scorso 20 gennaio e ne viene contestata inoltre anche la tempistica perchè “sopravvenuto dopo il decorso di oltre diciotto mesi dalla data in cui era stata effettuata la suddetta segnalazione – ovvero dalla data in cui era stato aperto il relativo procedimento presso l’Autorità competente – risulta pervenuto allorquando la suddetta procedura si era già da tempo conclusa sia con l’aggiudicazione definitiva, sia, anche e soprattutto, con la stipula del contratto, attualmente in piena esecuzione”.

Sarà battaglia legale, dunque. Intanto sull‘affidamento per 20 anni in concessione del trasporto pubblico locale e il terminal bus tornano a tuonare le opposizioni (Sinistra e M5s). Come noto del project è contestata in particolare la “realizzazione e lo sfruttamento sul lato sinistro del parco comunale di 300 posti auto, in aggiunta ai 65 esistenti, con conseguente apertura al traffico dell’area; la gestione gratuita della nuova piscina del parco, costata 1,4 milioni di fondi pubblici; la costruzione e la gestione di una ‘copertura’ della piscina stessa, che dovrebbe ospitare un ristorante, una palestra ed una sala convegni”.

Il provvedimento Anac è arrivato a seguito di un esposto presentato il 6 agosto 2020 da nove cittadini, i cui rilievi sono stati tutti accolti. “Rilievi ben noti all’Amministrazione Roberti già in precedenza, in quanto illustrati in una Memoria scritta, presentata il 30 luglio 2019 dalla consigliera Stumpo alle Commissioni consiliari congiunte II e IV. Nel merito, il Vicesindaco Ferrazzano ha risposto per iscritto a settembre 2019, asserendo che il procedimento era del tutto regolare. Il 20 settembre 2019 la consigliera Stumpo ha depositato una nuova Memoria, in cui ha ampliato quanto detto nella precedente, concludendo con queste testuali parole: «si propone all’Amministrazione comunale di richiedere all’ANAC il parere di precontenzioso, previsto dall’art. 211 del DLgs 50/2016, in modo da sincerarsi preventivamente della correttezza e legittimità della finanza di progetto di cui trattasi.»

Tutto inutile. Con una determinazione degna di migliore causa, il 22 settembre 2021 l’Amministrazione comunale ha firmato con GTM srl il contratto e la convenzione relativi alla finanza di progetto, senza attendere la conclusione del procedimento avviato dall’ANAC, di cui pur aveva piena contezza”.

E ancora: “Il 5 febbraio 2022 i consiglieri comunali di Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra e del Movimento 5 Stelle hanno chiesto la convocazione di un Consiglio comunale monotematico aperto, da tenere a norma di legge entro 20 giorni dalla richiesta, e presentato una mozione urgente, da discutere nella medesima adunanza consiliare, al fine di sollecitare l’Amministrazione comunale ad adottare provvedimenti adeguati e tempestivi, con particolare attenzione alla salvaguardia del parco comunale.

Impugnando la delibera ANAC dinanzi al TAR del Molise, la Giunta Roberti ha dichiarato il suo intento; tuttavia, la decisione della Giunta non può impedire al Consiglio comunale di esprimere la sua volontà. Si ricorda che «Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo» e che tra le sue competenze annovera anche la «concessione dei pubblici servizi».

I consiglieri comunali – concludono – non hanno una funzione meramente decorativa, dunque, il Consiglio comunale straordinario da noi richiesto resta perfettamente legittimo e deve tenersi entro il 25 febbraio, convocando i consiglieri almeno 5 giorni prima, e la mozione urgente che abbiamo presentato deve essere discussa. Ci auguriamo che non si voglia aggiungere illegittimità ad illegittimità”.