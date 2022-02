Una buona notizia per lo stabilimento Fiat Stellantis di Termoli dove la produzione del motore ibrido GSE sarà a pieno ritmo a partire dalla metà di febbraio.

I sindacati hanno infatti comunicato che l’unità montaggio Gse passerà a 12 turni settimanali (quindi sabato compreso) a partire dal 14 febbraio con riposo settimanale a scorrimento. Inoltre l’unità motore V6 dovrà ricorrere al lavoro straordinario nei sabati 5 e 12 febbraio al primo e al secondo turno.

Attualmente ci sono circa 150 lavoratori in regime di cassa integrazione e l’azienda sta provvedendo a contattare i dipendenti per il rientro al lavoro.

Il motore ibrido Gse viene montato su diverse auto del marchio Stellantis quali Jeep Renegade e Jeep Compass, Fiat Tipo e Alfa Tonale, una vettura che verrà svelata proprio la prossima settimana e sarà in vendita a partire dall’estate 2022.

Sembra quindi una boccata d’ossigeno per lo stabilimento di Rivolta del Re e in particolare per la produzione di motori ibridi che non era mai entrata a pieno regime dopo la realizzazione delle nuove linee produttive e l’incertezza sul futuro dello stabilimento. La lavorazione del nuovo motore è stata più volte rimandata alla fine del 2020 e nei primi mesi del 2021, per poi finire nel dimenticatoio visti gli ultimi sviluppi sul futuro della Fiat a Termoli e in particolare sulla possibilità di riconvertire lo stabilimento in fabbrica di batterie per auto elettriche.

Sarà la reazione del mercato probabilmente a dare nuovo impulso alla produzione di questo motore, in un momento di particolare difficoltà per l’intero settore dell’Automotive che sconta il post pandemia ma anche la crisi dei microchip che ha fortemente rallentato la produzione anche a Termoli.

Ma la vera data cerchiata sul calendario resta quella del prossimo 1 marzo, quando il Ceo Carlos Tavares svelerà il Piano industriale e darà risposte definitive sul futuro dello stabilimento termolese che attende di conoscere se verrà trasformato nella prima Gigafactory di Stellantis in Italia.