Basta bottigliette di plastica, meglio utilizzare borracce e acqua alla spina grazie all’erogatore di acqua microfiltrata donato oggi dall’associazione Onlus Plastic Free all’Istituto comprensivo ‘Schweitzer’ di Termoli.

“Il primo di una lunga serie” ha assicurato il presidente dell’associazione, Luca De Gaetano, ricordando anche l’impegno della Onlus nella pulizia delle spiagge e nel salvataggio delle tartarughe marine. “Abbiamo stimato una riduzione di circa 40mila bottigliette di plastica in un anno” ha fatto sapere.

Foto 2 di 2



Particolarmente soddisfatta la preside Marina Crema. “Siamo la prima scuola in Italia ad avere un erogatore di acqua microfiltrata. Alunni e docenti potranno bere l’acqua senza uso di plastica. Il tutto arriva alla fine del progetto sul corretto utilizzo e l’abbattimento della plastica”.

Di plastica e di cambiamento climatico si è discusso inoltre nel convegno ospitato nella scuola alla presenza di una rappresentanza di alunni, con gli interventi, fra gli altri, di Domenico Angelone, Segretario Nazionale Geologi, dello stesso Luca De Gaetano e del Comune di Termoli, rappresentato nell’occasione dal sindaco Francesco Roberti e dagli assessori Rita Colaci, Silvana Ciciola e Michele Barile.

Oltre all’erogatore, sistemato nell’atrio della scuola di via Perrotta, agli alunni e al personale scolastico sono state donate dalle aziende molisana Smaltimenti sud srl e Rieco, 200 borracce in alluminio completamente realizzate in Italia in materiale riciclato, come ulteriore dimostrazione delle possibilità offerte dall’economie circolare e della cura verso l’ambiente.