Eccellenza: vincono Agnone, Campodipietra e Isernia. Covid ferma Guglionesi e Termoli

Si accorcia la classifica in vetta all’Eccellenza molisana dopo la diciassettesima giornata che si è disputata nello scorso fine settimana. Il rinvio della gara fra Real Guglionesi e Termoli, a causa dell’elevato numero di contagi nella rosa guglionesana, permette alle inseguitrici di avvicinarsi ai giallorossi.

Vittoria sia per l’Olympia Agnonese che per il Campodipietra. Gli agnonesi si sono imposti per 1-0 sul campo del Sesto Campano mentre il Campodipietra ha regolato per 3-1 il Venafro fra le mura amiche. Affermazione netta invece quella dell’Isernia che in casa ha travolto per 5-0 l’Aurora Ururi.

Adesso il Termoli guida con 45 punti e una gara da recuperare davanti a Olympia Agnonese a 42, Campodipietra a 40 e Isernia a 38.

Nelle altre gare della seconda giornata di ritorno Campobasso 1919-Cliternina 0-1, Castel Di Sangro-Bojano 2-4, Polisportiva Gambatesa-Pietramontecorvino 0-1, Volturnia-Altilia Samnium 6-0.

foto social Isernia calcio