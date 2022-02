Paolo Salvatore, aveva 63 anni. A Campobasso era un volto conosciuto. Inizialmente titolare di un distributore di benzina lungo via XXIV Maggio a Campobasso, aveva poi lasciato l’attività per dedicarsi alla passione del volo. Lui, elicotterista, era solito sorvolare i cieli del Molise per conto della Protezione civile soprattutto in caso di emergenza. Canadair e velivoli erano la sua passione che si era poi trasformata in vera e propria professione. Era anche un amante delle moto “ricordo le nostri disquisizioni sulla mia Honda 400” dice un amico sconvolto dalla morte inaspettata di Paolo.

Sui social sono decine i messaggi di cordoglio alla famiglia. In tanti parlano di notizia “inaspettata” che “ci lascia senza respiro”. A Campobasso lo conoscevano praticamente tutti e ognuno ha scritto due righe per ricordarne l’animo buono e gentile. “Ciao Paolo – scrive uno che certamente doveva essere tra i più cari amici di Paolo – te ne sei andato il giorno del tuo 63esimo compleanno, ancora una volta ci hai voluto sorprendere ma questa volta è stata una delle sorprese peggiori che mai avremmo voluto ricevere. Non ti dimenticherò mai”.