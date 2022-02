E-commerce: cosa vogliono gli utenti?

In questi ultimi anni abbiamo assistito ad una vera e propria esplosione delle piattaforme e-commerce. I dati parlano chiaro: nel 2021 gli acquisti online hanno raggiunto un valore pari a 39,4 miliardi, il 21% in più rispetto al 2020.

I servizi delle piattaforme sono sempre disponibili a qualunque ora del giorno e le consegne sono spesso immediate. Il meccanismo su cui si fonde il principio delle piattaforme di vendita online si incastra perfettamente con il nostro frenetico stile di vita degli ultimi anni.

D’altro canto, sono molte le aziende che, per far fronte al periodo di crisi generalizzata, hanno aperto una piattaforma e-commerce, scoprendone le infinite possibilità commerciali. Aprire il proprio negozio online, però, non basta se poi non si conoscono i bisogni del proprio target di riferimento. Scopriamo, dunque, cosa cercano gli utenti in un e-commerce

Foto, recensioni, assistenza ed User Experience: gli ingredienti base di un buon e-commerce

Le piattaforme online devono garantire all’utente un’esperienza d’acquisto simile a quella offline se non addirittura migliore. Gli utenti sono più propensi a fidarsi se nel sito possono trovare immagini di alta qualità del prodotto e una descrizione accurata. Per ogni business di successo è opportuno spingere gli utenti a recensire i prodotti acquistati sulla piattaforma. Infatti, gli utenti sono soliti consultare le recensioni degli acquirenti prima di effettuare o finalizzare un acquisto.

Evita informazioni ridondanti e superflue. Assicurati che la navigazione sul sito sia fluida e semplificata. In questo modo, tutte le azioni che si possono eseguire sul sito seguono un percorso lineare, rendendo l’esperienza d’acquisto più veloce e chiara possibile. Inserisci anche delle icone per aiutare l’utente a svolgere interazioni definite e mirate. Elimina banner e inutili indicizzazioni esterne che possono spostare l’attenzione del cliente dal fulcro della tua attività: i tuoi prodotti in vendita.

Pagamenti facilitati

Se prima era possibile acquistare direttamente solo con carta di credito o in contrassegno, gli utenti di oggi cercano un e-commerce che offra molteplici modalità di pagamento rapidi e sicuri. Se un utente vede solo la carta di credito come metodo di pagamento disponibile potrebbe pensare che c’è qualcosa che non va. Cerca, quindi, di includere anche sistemi di pagamento online come Paypal, Apple Pay, G Pay o Satispay. Si tratta di metodi di pagamento estremamente flessibili che sono popolari tra i giovani. D’altronde, se la tecnologia attuale ci mette a disposizione tutti questi strumenti, perché non utilizzarli?

Assistenza ed esclusività dei prodotti

Online è possibile trovare di tutto, quindi le aziende devono sforzarsi di condurre indagini di mercato non solo per differenziarsi dai competitor ma per rispondere prontamente alle esigenze degli utenti.

A questo, si aggiunge il fatto che l’istantaneità del web ha reso gli utenti sempre più esigenti e attenti; d’altronde cosa c’è di meglio che trovare un oggetto che si può avere in tempi molto brevi? Ad esempio, per gli appassionati del lusso, sarà soddisfacente trovare un Rolex Submariner nuovo in pronta consegna in un sito che fornisce loro tutte le informazioni sul prodotto e sulla sua autenticità.

A tal fine è consigliabile personalizzare le offerte dei prodotti inviando newsletter specifiche anziché generiche. L’utente si sentirà più ascoltato se si fornisce un’esperienza d’acquisto che calzi perfettamente alle sue esigenze.