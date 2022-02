Due incidenti in pochi minuti, il più grave a Campobasso: 28enne in codice rosso

Un ragazzo in codice rosso e una persona lievemente ferita: entrambi sono stati ricoverati in ospedale. E’ il bilancio dei due incidenti avvenuti quasi alla stessa ora, intorno alle 17 del pomeriggio di oggi (20 febbraio). Il più grave è avvenuto sulla Tangenziale Est di Campobasso dove, per cause al vaglio degli investigatori, si è ribaltata una Fiat Panda. A bordo c’era un giovane di 28 anni che è stato estratto dalla vettura dai vigili del fuoco del Comando provinciale del capoluogo e poi affidato alle cure del personale sanitario giunto sul luogo dell’incidente con un’ambulanza del 118. Presente anche una pattuglia della Polizia Municipale. Gli investigatori stanno ricostruendo le cause del sinistro, mentre il ragazzo è stato trasferito all’ospedale Cardarelli in codice rosso.

Contestualmente un secondo incidente si è verificato in provincia di Isernia, sulla statale 85, all’altezza del bivio per Sesto Campano. In questo caso, sono state coinvolte due vetture. Una persona è rimasta lievemente ferita e, per consentire ulteriori accertamenti da parte dei sanitari, è stata trasferita all’ospedale Veneziale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Isernia per la messa in sicurezza dei veicoli.