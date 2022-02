Dopo il bonus psicologico Facciolla rilancia: “Più servizi contro disagio mentale”

Solo pochi giorni fa è stato approvato il bonus psicologico, ossia un voucher fino a 600 euro per sostenere le spese per le sedute di psicoterapia. Potranno percepire il contributo le persone con un reddito inferiore a 50mila euro. Accanto alla misura approvata dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera con un emendamento inserito all’interno del decreto legge Milleproroghe, il consigliere regionale del Pd Vittorino Facciolla propone di potenziare anche i servizi sul territorio per gli utenti molisani.

“I dati parlano chiaro: la pandemia Covid sta lasciando dietro di sé una lunga scia di disagio mentale”: è la premessa che fa l’esponente dem che ha presentato un’apposita proposta di legge. “Le condizioni di forte stress psicofisico hanno generato un incredibile aumento di casi di depressione e disturbi d’ansia; purtroppo molte delle persone affette da questi disturbi sono i più giovani, gli adolescenti.

Benvenga quindi il bonus psicologico previsto dallo Stato ma occorre fare di più, bisogna potenziare il nostro modello integrato di presa in carico, incentrando la nostra azione sulla promozione del benessere mentale”.

Facciolla ha depositato la proposta di legge regionale “Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base” per “garantire ai cittadini molisani un potenziamento dei servizi volti alla tutela della salute mentale”, spiega. “Nella proposta di legge abbiamo voluto dare un ruolo centrale agli psicologi che avrebbero una funzione di prima risposta e filtro: dovrebbero operare in stretta collaborazione con i medici di base ed i pediatri per poter individuare, il prima possibile, eventuali patologie e indirizzare i pazienti verso cure specialistiche.

Tutto questo andrebbe a potenziare il sistema di medicina del territorio e garantirebbe ai molisani un servizio imprescindibile, quello della prevenzione e del benessere mentale”.