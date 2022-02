I militari del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Termoli hanno sequestrato un’area trasformata in discarica abusiva di 55.000 metri quadrati e un capannone di 16.000 metri quadrati con tetto in eternit in località Pianette, fuori dal centro abitato di Mafalda. L’operazione dei finanzieri del Roan rientra nel piano di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti.

Nella discarica abusiva sequestrata sono stati trovati rifiuti di vario genere e particolarmente dannosi per l’ambiente, nonché pericolosi per la salute umana. Si tratta di detriti provenienti da opere di demolizione, rottami di varia natura, contenitori di solventi e vernici e pneumatici. L’amministratore unico della società proprietaria dell’aria è stato denunciato e dovrà rispondere di reati ambientali e illecito smaltimento dei rifiuti. Inoltre è stato accertato che l’area sequestrata si trova in un sito di importanza comunitaria ed è soggetta a vincoli paesaggistici e ambientali.

L’operazione del Roan si è svolta con la collaborazione del personale dell’Arpa Molise e dell’Ufficio Tecnico comunale di Mafalda.

“L’attività testimonia ancora una volta l’azione trasversale dei Reparti Aeronavali delle Fiamme Gialle nel concorso alla prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale, a terra e in mare, a tutela della salute dei cittadini e a presidio del delicatissimo ecosistema ambientale e paesaggistico nazionale” commentano dal Roan.