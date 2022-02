La Regione Molise e l’Asrem promuovono lo screening per la diagnosi precoce del tumore della cervice uterina. Tutte le donne residenti in Molise di età compresa tra i 25 e i 64 anni sono invitate a eseguire il Pap Test che riguarda le donne tra 25 anni e fino al compimento del 29esimo anno e si esegue dal decimo al ventesimo il giorno considerando come primo giorno quello della comparsa del ciclo mestruale, da ripetere, in caso di negatività dopo 3 anni.

Oppure l’HPV test che riguarda le donne tra i 29 anni più un giorno e i 64 anni e si esegue dal quarto giorno dopo la fine del ciclo mestruale, da ripetere, in caso di negatività, dopo 5 anni.

“Gli esami – rende noto l’Asrem – sono gratuiti, rapidi, semplici, indolori, affidabili, non invasivi, consentono di individuare la presenza di alterazioni cellulari o del virus HPV, che a distanza di tempo e senza alcun controllo potrebbero determinare l’insorgenza del carcinoma del collo dell’utero”.

Le donne interessate sono invitate a chiamare al numero 0875 717888 il martedì dalle 9,30 alle 12,30 o il mercoledì dalle 15 alle 17 o il venerdì dalle 9,30 alle 12,30 per fissare l’appuntamento al consultorio familiare di Termoli, in via del Molinello 1, per effettuare uno dei due test.

Per sottoporsi all’esame è necessario portare con sé la tessera sanitaria e chiaramente indossare la mascherina.

L’eventuale attestazione per assenza lavoro verrà rilasciata a richiesta.