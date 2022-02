Decreto fiscale: cosa cambia in materia di sicurezza. Webinar gratuito

Casartigiani Molise ha organizzato per il 17 febbraio (ore 17.30) un webinar gratuito sul Decreto fiscale e in particolare sulle novità in tema di sicurezza.

Tema dunque è il Decreto Legge 146 del 2021 con tutte le novità in riferimento in tema di vigilanza e del sistema sanzionatorio in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonchè la legge di conversione 215/2021 che ha apportato modifiche al Testo unico per la salute e la sicurezza con specifico riguardo alla figura del Preposto e all’obbligo di registrare le sessioni di addestramento.

Il seminario online sarà moderato da Liberato Russo, segretario di Casartigiani Molise, e vedrà le relazioni di Gaetano Ricci, consulente e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e di Domenico Manzo, tecnico della prevenzione.

Qui il link per iscriversi.

Per ulteriori informazioni mandare una mail a sicurezza@ricciconsulenze.it oppure telefonare al n. 0874016022.