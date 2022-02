Ida Piermatteo, ventiseienne studentessa universitaria termolese, è stata la protagonista assoluta del gioco televisivo trasmesso stasera da Rai Uno. Si è presentata a l’Eredità raccontando la sua città e ha invitato tutti “a venire a visitarla perché è molto bella”. Poi ha iniziato a giocare, sfidando i concorrenti nella puntata di oggi, mercoledì 16 febbraio, fino ad arrivare alla tanto agognata ghigliottina che è l’ultimo gioco, quello al quale arriva solo il campione di puntata, che riesce sempre ad attrarre davanti alla tv milioni di spettatori che cercano di risolvere l’enigma e trovare la parola chiave che abbraccia e mette in collegamento le cinque parole.

Il suo capitale, o meglio la sua ‘eredità’, è stata dimezzata e con 37.500 euro si è trovata davanti le cinque parole: difendere, temperatura, tempo, tasto e assoluto. Con il suo ragionamento, un pizzico di astuzia e un po’ di fortuna ha scritto la parola numero, ma il padrone di casa Flavio Insinna ha dovuto annunciarle a malincuore che la parola di questa sera era record.

Foto 2 di 2



Con il sorriso sulle labbra e un applauso che ha rivolto a se stessa, Ida ha concluso la puntata da campionessa in carica. “Domani ci riproviamo” ha concluso Insinna parlando alla giovane termolese che ha saputo anche rappresentare e raccontare la sua città. E in effetti ha ragione, domani si torna in studio per una nuova sfida e per difendere l’ eredità. Eb