Cus Molise, passaggio di cintura per i piccoli atleti del Kung Fu

Kevin Colangelo, Marika Di Lillo, Gabriel De Rosa, Francesco Ciavarella, Cecilia Alfano, Alida Zita e Ginevra Giacci hanno ottenuto la loro prima cintura bianca di kung fu. Natalia Figliola e Isabella Ramunni hanno allacciato alla vita la cintura gialla.

Il ‘passaggio di livello chiude un cerchio importante, porta a termine il lavoro fatto di divertimento ed esercizi in palestra, regala grandi soddisfazioni. Ed è proprio questo quello che c’è stato al Cus Molise con gli atleti del kung fu guidati dall’istruttore Alfonso Barbarisi che hanno aggiunto un tassello importante al loro mosaico sportivo che inizia così a prendere forma. Un esame che rappresenta un punto di partenza importante, un trampolino di lancio verso nuovi e si spera sempre più importanti traguardi.

L’esame prevedeva la messa in pratica delle tecniche basilari del kung fu, forme con armi e una parte tecnica a conclusione della prova. Al termine applausi e consensi per tutti con il maestro Barbarisi che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto. “Il passaggio di cintura è la tappa intermedia di un percorso di crescita che abbiamo iniziato da diversi anni a questa parte – sottolinea – per un istruttore vedere i propri allievi crescere e migliorare giorno dopo giorno è la più grande soddisfazione. Un risultato importante che premia la costanza negli allenamenti e la passione di questi piccoli atleti soprattutto in considerazione del periodo particolare che stiamo vivendo. Sono estremamente soddisfatto di ognuno di loro e mi auguro che nel corso del tempo possano arrivare a risultati sempre più importanti”.