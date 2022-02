Crisi energetica e investimenti green: tempo di scelte (per Comuni e cittadini)

Il Sindaco di Provvidenti Robert Caporicci esprime la sua preoccupazione per una situazione di stallo del Superbonus, e per una nuova crisi energetica in atto.

Ormai è chiaro che stiamo vivendo l’ennesimo periodo di crisi energetica e questa volta la via d’uscita sembra lontana. Le nostre bollette di gas e luce sono aumentate e sembrano rate di automobili di lusso. Il prezzo del carburante diesel ha superato 1,60 euro. Le conseguenze sull’economia sono ormai ben visibili e la politica sembra incapace di trovare soluzioni durature.

C’era una volta il superbonus 110 che ha illuso un po’ di italiani coraggiosi ad incrementare la classe energetica della abitazione mediante l’installazione di impianti di riscaldamento ibridi, pannelli solari termici e fotovoltaici. Questa iniziativa subisce oggi un vero e proprio picconamento (parole di uno dei promotori del superbonus, l’ex ministro Fracarro) di cambiamenti normativi con il risultato di aver comportato “tutti fermi”, perché domani sarà un giorno migliore (si spera).

Una delle scappatoie al caro bolletta rimane il fotovoltaico, però anche questa iniziativa è fortemente frenata oggi non tanto per i costi, in quanto i prezzi di un impianto fotovoltaico si sono dimezzati negli ultimi 10 anni), ma spesso scoraggiato per l’iter autorizzativo con la richiesta di pareri paesaggistici (spesso non previste dalle normative in vigore oggi, ma ugualmente richieste) che richiede tempi lunghi, anche diversi mesi.

È difficile capire chi sostiene che l’impianto fotovoltaico complanare e aderente al tetto altera il passaggio, ossia è incompatibile con esso, quando la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici.

Questione di cultura o di competenze, non se ne esce fuori, il risultato è che le fonti tradizionali vengono autorizzati senza pareri, tipo caldaie con i loro comignoli in acciaio, mentre un impianto fotovoltaico su un tetto esistente è considerato spesso un corpo estraneo piuttosto di un’evoluzione tecnologica “friendly and green”.

Oggi l’acquisto delle auto elettriche comporta un esborso iniziale maggiore di quello per la combustione, ed il motivo principale è la batteria. È l’elemento più costoso di un’auto elettrica e, di conseguenza, il suo costo influenza il prezzo finale dell’auto.

Il problema della mobilità con l’installazione delle colonnine sembra sulla buona strada in quanto in molti comuni sono già presenti stazioni per la ricarica.

I comuni devono accelerare gli investimenti green, in particolare fare impianti fotovoltaici su tutti i tetti disponibili e utilizzare il cosiddetto “Scambio sul posto con la rete altrove”, che non prevede l’obbligo di coincidenza tra i punti di produzione e di consumo dell’energia elettrica. Ad esempio, per un impianto FV installato su un edificio della PA si può beneficiare dello SSP anche per altri edifici (piscine, palestre, uffici comunali etc.) dislocati altrove.

Favorire la creazione di comunità energetiche tra cittadini e con la partecipazione del comune.

Ingenti investimenti e ammodernamento e telecontrollo delle nostre reti idriche per evitare sprechi e perdite.

I vecchi piani regolatori devono essere sostituiti con un nuovo “Piano di Governo del Territorio, che individua gli obiettivi di sviluppo e ne verifica la sostenibilità ambientale. Il comune è la cellula primaria a cui è affidato il ruolo di pianificazione dell’uso del territorio.

Dobbiamo creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e la rigenerazione delle risorse.

Ci troviamo in un’epoca che impone a tutti scelte radicalmente diverse da quelle compiute in passato. Perché questo accada, è necessario un profondo cambio di mentalità che coinvolga le istituzioni, le imprese e le singole persone. E questa nuova consapevolezza non può che iniziare dalle scuole e dagli studenti, di tutte le età.