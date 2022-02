Corso Oss, ultimi 5 posti a disposizione. Inizio delle lezioni lunedì 28 febbraio

La qualifica OSS, Operatore Socio Sanitario, oggi è sempre più richiesta anche per il mutare delle esigenze sanitarie dovute dalla pandemia da Covid 19. Dal prossimo 28 febbraio, in Molise, ci sarà la possibilità di acquisire la qualifica di Operatore Socio Sanitario attraverso il corso professionale organizzato dalla Innovation Consulting – Gruppo Italia Scuole.

Il corso avrà una durata di complessiva di 1000 ore: 550 ore di didattica (200 ore asincrona; 250 ore sincrona e in presenza; 100 ore di esercitazione in aula) e 450 ore di tirocinio con la possibilità, per l’iscritto, di scegliere liberamente la sede in cui poterlo svolgere.

Il Corso assicura una preparazione efficacia grazie all’alta preparazione dei docenti con il risultato di ottenere una qualifica altamente spendibile ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro. Le lezioni si svolgeranno in un ambiente sicuro, rispettando e attenendosi a tutte le disposizioni in materia di prevenzione del Covid, e motivante nonché grande disponibilità e professionalità nell’organizzazione e nella gestione del corso in ogni sua fase per accompagnare con serietà ed affidabilità i propri allievi nel conseguimento della qualifica.

Per potersi iscrivere (sono ancora disponibili 5 posti) inviare una mail a segreteria@innovationconsulting.online oppure a italiascuole@pec.it all’attenzione (per entrambi gli indirizzi di posta elettronica) del dottor Daniele Bonifazi.