Quarantotto ore. Tanto è durata la riapertura alle auto di corso Vittorio Emanuele a Campobasso. Giusto il tempo di consentire la rimozione di una enorme gru della ditta Galasso Costruzioni che si trovava all’interno del palazzo ex Enel. Nonostante sia durata solo due giorni, la breve riapertura ha suscitato il dibattito tra i cittadini, anche sulla piazza virtuale di Facebook. Forse non c’è nemmeno da stupirsi: il destino della via dello ‘struscio’ e del salotto del capoluogo ha sempre diviso i campobassani tra favorevoli e contrari. Un po’ come la scelta dell’artista per il ‘concertone’ di Corpus Domini (prima della pandemia purtroppo).

Da una parte, ci sono i fan della chiusura totale al traffico, chi apprezza l’isola pedonale per passeggiare tranquillamente senza l’assillo del traffico e senza respirare smog. Dall’altra, ci sono persone che vorrebbero senza se e senza ma la riapertura di corso Vittorio Emanuele ai veicoli. A loro dire sarebbe un altro modo per evitare le lunghe file di auto che si formano soprattutto nelle ore di punta e per dare respiro alle attività commerciali. I titolari dei negozi presenti sulla via più importante del capoluogo da anni lamentano un calo di fatturato complici la chiusura alla circolazione delle auto, l’arrivo dei centri commerciali, dove ci si può tranquillamente parcheggiare, e la diffusione del commercio on line.

Per chi non lo ricordasse, Corso Vittorio Emanuele è stato chiuso definitivamente nel 2017: c’era l’ex sindaco Antonio Battista (Pd) a guidare l’amministrazione comunale. In quel caso, la decisione venne presa anche in relazione alle nuove misure antiterrorismo decise dopo le stragi di Nizza e Barcellona, avvenute proprio su un aree dedicate al passeggio, rispettivamente la promenade des Anglais e sulla Rambla.

La brevissima riapertura del corso alle auto non si ripeterà, nemmeno per una sperimentazione. Nè in Municipio si valuteranno altre ipotesi come quella di consentire il passaggio delle auto in alcune ore della giornata, ad esempio di sera o nelle ore di punta per agevolare il traffico. E’ categorico l’assessore alla Mobilità del Comune di Campobasso Simone Cretella: “Campobasso soffre di una carenza cronica di aree pedonali. Ne abbiamo una sola, fra l’altro intersecata da strade in cui è consentito il passaggio delle auto (via de Attellis e via Verdone, ndr), che non può essere messa in discussione. Piuttosto contiamo di implementare le aree pedonali esistenti, non di ridurle. Quindi, non ci saranno altre sperimentazioni nè saranno prese in considerazione ipotesi di riapertura del corso”.

Al di là della cronica pigrizia dei cittadini, l’assessore è consapevole delle lamentele dei commercianti della zona. Per questo aggiunge: “Purtroppo è una battaglia culturale. Ma gli esercenti non possono pensare che la crisi del commercio derivi dall’impossibilità di transitare con le auto per il corso. Il problema del commercio ha altre origini”. Fra l’altro, per favorire lo shopping nei negozi del centro, “lungo il corso non bisognerebbe solo transitare, ma anche poter parcheggiare. Il transito – riflette ancora Cretella – potrebbe solo fluidificare una parte del traffico. Tuttavia, non si può pensare di rinvigorire il commercio solo consentendo il transito delle auto lungo il corso, bisognerebbe anche creare dei parcheggi”. Difficile che ciò avvenga, considerando anche l’anima ‘verde’ dell’amministrazione comunale. “In tutte le città moderne – osserva il titolare della Mobilità – si va in altre direzioni (incentivando le isole pedonali e chiudendo le zone centrali delle città alle auto, ndr) e in alcuni casi sono stati creati centri commerciali all’aperto nelle aree pedonali”.

E voi, lettori di Primonumero, cosa ne pensate? Siete tra i favorevoli o tra i contrari alla riapertura di corso Vittorio Emanuele alle auto?