Cooperazione transfrontaliera, workshop ‘La cultura che fa impresa’

Si terrà mercoledì 23 febbraio a Campobasso a Palazzo GIL, dalle ore 10, il workshop “La cultura che fa impresa”, realizzato nell’ambito del Progetto 3C del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro.

L’evento è finalizzato a presentare i risultati raggiunti e le nuove opportunità per le imprese culturali derivanti dal progetto in questione e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook “3C Project”.

Inoltre, in occasione del workshop, sarà riaperto al pubblico l’ingresso di via Gorizia degli spazi espositivi, dopo i lavori di messa in sicurezza e l’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati proprio grazie ai fondi del Progetto 3C di cui la Regione Molise è partner.