L’impegno di Conad per la Comunità si arricchisce di una ulteriore iniziativa di sostenibilità sociale, grazie all’iniziativa di collezionamento “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà”.

Grazie al prezioso contributo dei clienti e alla loro generosità, l’iniziativa virtuosa di collezionamento di 20 soggetti natalizi per l’addobbo e la decorazione, realizzati con materiali green, promossa da Conad Adriatico nei territori di Marche (Province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ancona città e alcuni Comuni della provincia stessa), Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, ha permesso di raggiungere la cifra complessiva di 104.000 euro per un grande progetto di solidarietà.

Per ogni premio distribuito, infatti, Conad Adriatico ha devoluto 50 centesimi a favore di 5 ospedali ospedali italiani per finanziare i reparti pediatrici, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più normale possibile.

“Abbiamo ottenuto un ottimo risultato grazie alla partecipazione e alla sensibilità dei nostri Clienti e Soci che ci accompagnano sempre con entusiasmo nei nostri progetti di sostenibilità sociale. – dichiara l’Amministratore Delegato di Conad Adriatico Antonio Di Ferdinando – Il sostegno ad iniziative virtuose come questa a favore degli ospedali ci permettono di esprimere al meglio il nostro essere Cooperativa, il nostro impegno concreto per le comunità e i territori che ci ospitano. Essere impresa per la comunità è relazione, vicinanza, comunanza oltre le mura del negozio. Siamo orgogliosi degli importanti risultati raggiunti, una testimonianza ulteriore della grande responsabilità e generosità dei nostri Clienti, Soci e Collaboratori. Un profondo ringraziamento va a loro e a tutto il personale sanitario che lavora e continua a lavorare senza sosta nei reparti di pediatria garantendo assistenza e sicurezza a chi ne ha bisogno.”

L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno dell’ambiente e delle persone, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

Gli ospedali e i reparti pediatrici interessati dalle donazioni, con relativi importi, sono l’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona, il Centro Regionale Pediatrico – Ospedale S. Spirito di Pescara, il Reparto Pediatria – Ospedale A. Cardarelli di Campobasso, il Reparto Pediatria dell’Ospedale San Carlo di Potenza e il reparto Pediatria dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce.

L’iniziativa, condotta a livello nazionale da tutto il Sistema Conad, ha permesso una donazione complessiva di 1,9 milioni di euro a favore di 24 ospedali con reparti pediatrici in tutta Italia.