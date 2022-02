Il video è stato girato nel pomeriggio di oggi 7 febbraio da uno dei testimoni che ha assistito alla lite tra un uomo e una donna nella quale lei ha avuto la peggio. In poco tempo, come ormai accade sempre in simili circostanze, il filmato ha iniziato a girare sui social con la didascalia “Rissa a Termoli”.

In realtà non si tratta di una rissa ma di un litigio di una coppia che vede la donna soccombere davanti alla violenza del partner che la rincorre, l’afferra per un braccio, la trascina e la scaraventa a terra mentre lei urla di lasciarla. I passanti, temendo il peggio, hanno chiamato le forze dell’ordine che però, quando sono arrivate, non hanno trovato più nessuno in piazza Monumento, pieno centro di Termoli.

Il filmato è comunque al vaglio delle forze dell’ordine.