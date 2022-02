Coldiretti e Istituto Agrario Pilla, possibili progetti di Scuola&Lavoro

L’importanza della formazione degli studenti anche attraverso esperienze pratiche di affiancamento professionale nel mondo del lavoro. Di questo ed altro si è parlato nel corso di un incontro che il Direttore regionale di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese, ha avuto con la neo Dirigente scolastica dell’Istituto Agrario “Pilla” di Campobasso, Professoressa Anna Ciampa. Durante l’incontro il Direttore Ascolese ha sottolineato la proficua collaborazione che Coldiretti ha sempre avuto con il modo della scuola ed in particolar modo con l’Istituto Agrario.

Un esempio su tutti è di certo l’inserimento dell’azienda agricola della scuola in Campagna Amica, la fondazione espressione di Coldiretti che assiste e sostiene le aziende agricole in vendita diretta. Partendo da ciò, i ragazzi hanno avuto modo di fare delle esperienze lavorative. Sotto la supervisione di tutor, gli studenti hanno collaborato alla gestione della Bottega Italiana di Campagna Amica, denominata “Ortamami”, aperta in un locale messo a disposizione dalla scuola, ma anche partecipato a Villaggi contadini che Coldiretti organizza periodicamente in tutta Italia al fine di promuovere il Made in Italy agroalimentare.

Partendo quindi da tali positive esperienze Coldiretti ha manifestato alla Dirigente Ciampa la disponibilità dell’Organizzazione a proseguire sulla strada della collaborazione. Da parte sua la Dirigente scolastica ha ipotizzato, non appena l’emergenza Covid cesserà, la realizzazione di percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro nel comune interesse di formare gli studenti offrendo loro anche esperienze pratiche sul campo.