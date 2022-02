Avevano sotterrato la cocaina in un’aiuola vicino casa, tra le radici. Dopo averla divisa in dosi pronte per le cessioni, avevano “sigillato” lo stupefacente con un imballaggio rudimentale fatto di caffè e cotone idrofilo ma ogni volta che un cliente voleva rifornirsi uscivano di casa, si recavano nel punto di approvvigionamento mimetizzato con la natura e prendevano il quantitativo richiesto.

Un andirivieni continuo, che non è passato inosservato ai carabinieri del comando provinciale, che dopo i cotrolli e un periodo di osservazione sono intervenuti e hanno arrestato la coppia. L’uomo e la donna, conviventi, abitano a Campobasso e sono accusati di detenzione di stupfacete ai fini di spaccio.

I militari hanno scoperto nel terreno “incriminato”, tra le radici, 25 grammi di cocaina ripartita in dosi pronte per essere cedute. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati trovati bilancino di precisione e materiale per confezionare lo stupefacente, oltre a tre telefonini. Tutto è stato sequestrato, così come ovviamente è stata sequestrata la droga già inviata presso i laboratori Lass di Foggia per verificare l’entità del principio attivo.

Nel frattempo la coppia è stata messa agli arresti domiciliari su decisione della Procura della Repubblica di Campobasso.