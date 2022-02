Cln Cus Molise, big match a Pomezia: in palio una fetta di playoff

E’ un big match per palati fini quello che andrà in scena a Pomezia domani pomeriggio con inizio alle ore 16. Nel Lazio, a sfidare la Fortitudo arriva un Circolo La Nebbia in piena corsa per i playoff e voglioso di regalarsi un sabato da protagonista per provare ad arricchire quella che fino ad ora è stata una grande stagione. Le due squadre sono divise da quattro punti in favore dei padroni di casa e la gara promette grande spettacolo. I molisani dovranno fare a meno di Barichello ma andranno comunque a caccia dell’impresa già riuscita tra l’altro nella gara di andata quando gli uomini di Esposito erano in testa al campionato. Domani sarà tutt’altra storia, Sanginario e i suoi ragazzi lo sanno bene e hanno preparato con grande attenzione il confronto. A presentare la gara del Palalavinium è Davide Porcari. “Sarà sicuramente un match molto impegnativo considerando anche che il Pomezia in casa è ancora imbattuto – sottolinea il giocatore rossoblù – sarà una gara bella da giocare ma ci vorranno molta concentrazione e spirito di sacrificio per cercare di ottenere punti al cospetto di una squadra che ha tutte le carte in regola per giocarsi fino alla fine il primo posto”.

E’ uno scontro di alta classifica e i tre punti valgono molto per entrambe. Ti aspettavi di lottare per questi obiettivi ad inizio stagione?

“Ad inizio stagione, con i primi allenamenti, ho subito notato le potenzialità della nostra squadra. Potenzialità che sono venute fuori e che ci hanno permesso di chiudere il girone di andata tra le prime quattro. Piazzamento con il quale abbiamo conquistato il pass per il primo turno di coppa Italia. Un traguardo che conferma l’ottimo lavoro svolto da società, staff e squadra e che ci riempie di orgoglio”.

La squadra viaggia a mille ottenendo risultati e offrendo bel gioco. L’obiettivo resta la salvezza ma si può ambire anche a qualcosa di più?

“Quello che la società ci ha chiesto ad inizio stagione è la salvezza per la quale siamo sulla buona strada. Una volta centrato questo obiettivo avremo la possibilità di toglierci anche altre soddisfazioni. Sono convinto che questo gruppo ha la possibilità di lottare per un posto nei playoff e sarebbe un’ulteriore grande soddisfazione”.

Del campionato in generale e del girone C in particolare, che idea ti sei fatto?

“Dopo aver terminato il girone d’andata ed aver affrontato tutte le squadre ho notato che il livello è molto alto e ogni squadra ha dei giocatori di spessore, anche se ad inizio campionato già lo avevano preannunciato tutti. Non esistono partite facili, si può vincere e perdere con tutti, bisogna mantenere sempre alta la concentrazione. E’ un girone molto competitivo ci sarà da divertirsi fino alla fine”.

A livello personale sei soddisfatto del tuo rendimento in questa stagione?

“Sono soddisfatto ma anche convinto che si può migliorare sempre. Lavoro e mi alleno per questo. Voglio essere utile alla quadra e aiutarla ad arrivare il più in alto possibile”.