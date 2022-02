Non più uno ma due. Il professore Francesco Minni, chirurgo nato a Termoli e direttore, da oltre tre lustri, dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, ha curato un testo di studio universitario sulla Chirurgia Specialistica confermandosi ‘attore’ di primo piano nel panorama della scienza medica.

Si tratta in pratica del II volume, pubblicato a circa 2 anni di distanza del I che vi avevamo presentato nel novembre 2019, sulla Chirurgia Generale, curati dunque ambedue dal professore molisano.

Un volume che, insieme al precedente, finisce per diventare un’opera unica nel panorama medico editoriale italiano ed anche internazionale. Un manuale, su cui si formeranno i futuri medici e chirurghi, che consta di oltre 1500 pagine e che è corredato da una corposa e ben documentata iconografia (tra le pubblicazioni del professor Minni – ricorderete – anche il libro Arte e Chirurgia), con attenzione alla bibliografia più recente e ai test di valutazione per lo studente e – ancora – ricco di supporti informatici aggiuntivi. Come spiega il dottor Minni nella presentazione al testo, infatti, al libro si affianca alla realtà aumentata che permette di accedere, tramite smartphone, a diversi contenuti multimediali contestualizzati con gli argomenti di ciascun capitolo.

E i vari capitoli (12) sono dedicati ciascuno a una determinata materia. Spaziano dalla chirurgia d’urgenza (relativamente alle patologie solo accennate o non trattare nel primo volume), alla neurochirurgia, dall’otorinolaringoiatria alla chirurgia maxillo-facciale, dalla cardiochirurgia alla chirurgia toracica e all’ortopedia, e ancora dalla chirurgia vascolare all’urologia fino alla ginecologia e ostetricia, senza dimenticare la chirurgia plastica e ricostruttiva, la chirurgia pediatrica e l’ortopedia.

Insomma, un’opera ‘omnia’, coordinata dal valente medico molisano, su cui studieranno generazioni di specializzandi. “Questo secondo volume si integra perfettamente con il primo, cui non mancano i riferimenti nel testo, e i due volumi racchiudono tutto il sapere chirurgico, alla luce delle più recenti nozioni e note di tecnica. Ciò rende questo lavoro un unicum nel panorama scientifico italiano e forse internazionale: per la prima volta in due soli volumi sono riunite la chirurgia generale e le chirurgie specialistiche del corso di laurea medicina e chirurgia. Ciò offrirà al discente un valido supporto per poter apprendere le nozioni essenziali, senza dover ricorrere a testi diversi, tra di loro spesso disomogenei anche nello stile espositivo”, si legge ancora nella presentazione.

È lo stesso professore a renderci partecipi della notizia. “Per me è stato un onore poter coordinare i tanti valenti colleghi che hanno contribuito alla realizzazione del trattato”. L’opera infatti è scritta ‘a più mani’: “È un motivo di orgoglio per me presentarlo per molteplici motivi: perchè ho avuto l’onore di coordinare anche questo volume; perché, nel corso della sua preparazione, ho avuto il piacere di collaborare con valenti maestri universitari della chirurgia specialistica sparsi su tutto il territorio nazionale, i quali hanno coordinato i diversi capitoli di cui si compone l’opera; non ultimo per l’elevato livello qualitativo dei contenuti dei singoli autori, che del trattato rappresentano un importante valore aggiunto”.

Un orgoglio anche per i tanti molisani che stimano il professor Minni tra cui i molti che, come lui stesso ci ha raccontato in passato, sono andati nella sua clinica in Emilia-Romagna per sottoporsi a operazioni chirurgiche.