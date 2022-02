Chaminade superata in casa dal Castellana per 4-3

Niente da fare per la Chaminade, ancora un sabato senza punti dopo una buona prova. Il Castellana vince 4-3. Tra le fila dei locali diverse assenze: Salvatore e De Nisco per squalifica, Vaino per infortunio.

Cronaca. Doppia chance dei locali: Perscolla per l’accorrente Fieramosca, il tiro di prima intensione viene deviato in corner; si invertono il favore i due rossoblù la conclusione di Pescolla viene murata dalla difesa. Doppia occasione anche per il Castellana: Mastrangelo prima e Solidoro poi trovano sulla traiettoria del tiro Bozza che salva i suoi. La gara si sblocca al tredicesimo: Carrieri recupera palla supera tre uomini della Chaminade allarga per Solidoro, destro potente che vale l’1-0 per il Castellana. Ospiti ancora pericolosi con il destro di Mastrangelo che viene deviato da Di Camillo, la sfera sfiora il palo e si spegne sul fondo. Passarelli recupera caparbiamente il pallone, fa ripartire un veloce contropiede (tre contro uno), allarga per Fieramosca che serve sul secondo palo Pescolla per la rete del pareggio.

Nella ripresa il sinistro di Passarelli sfiora il palo. A metà tempo Solidoro ben servito sul secondo palo prende il palo. Sul coinvolgimento di fronte Fieramosca e Petrella soli contro il portiere del Castellana non riescono a gonfiare la rete. Gli ospiti alzano i ritmi alla ricerca del nuovo vantaggio, corner di Solidoro per Lacarbonara, destro al volo e 2-1 ospite. Il Castellana cala il tris con un sinistro a giro su cui Di Camillo non può nulla. Subito Pescolla in campo come quinto di movimento per la Chami. Perdono palla i rossoblù Salamida a porta vuota realizza il 4-1. La Chaminade reagisce. Tiro di Fieramosca para Divagno, Oriente sulla ribattuta per il 2-4, azione seguente Pescolla per Fieramosca ed è 3-4. Trenta secondi dalla sirena Pescolla mette al centro per Petrella che non trova il tapin vincente. Il finale vede il Castellana vincere 4-3 alla palestra Sturzo. Ancora una buona prestazione per la Chaminade ma i ragazzi del duo Cavaliere -Marsella non riescono ad aggiungere punti. Sabato prossimo per la Chaminade è in programma la trasferta di Sammichele.

CHAMINADE -CASTELLANA (1-1) 3-4

CHAMINADE: Di Camillo, Passarelli, Bozza L., Toscano, Oriente, Petrella, Di Nunzio, Mancini, D’Alauro, D’Amico, Fieramosca. Allenatore: Cavaliere

CASTELLANA: Lorusso, Lacarbonara, Carrieri, Loconte, Lacatena, Console, Solidoro, Laselva, Mastrangelo, Salamida, Grieco, Divagno. Allenatore: Basile

Arbiti: Paolo Galanti Sez. Pescara enDavide Sallese Sez. Vasto. Cronometrista: Alessandro Traisci Sez. Termoli.

Reti: 12″44 Solidoro (C), 18″30 Pescolla (CCB), 10″25 Lacarbonara (C), 15- 15″39 Salamida (C), 16 Oriente CCB), 17″30 Fieramosca (CB),

Falli: 1 tempo 4-2, 2 tempo 3-2

Tiri liberi: 1 tempo 0-0, 2 tempo 0-0

Note: amm. Petrella (CCB), amm. Pescolla (CCB), amm. Di Camillo (CCB), amm. Fieramosca (CCB), espulso Solidoro (C), amm. Lacarbonara (C)