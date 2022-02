Brutta sconfitta per la Chaminade Campobasso che perde lo scontro diretto in ottica salvezza in casa del Città di Potenza. Molisani ancora ultimi a quota 6, a 9 lunghezze dal piazzamento play-out e meno 11 dal quartultimo posto che vuol dire salvezza diretta.

Cronaca. Appena tre giri di lancette e il Città di Potenza passa in vantaggio, Vega riceve palla da corner e con una conclusione da fuori area porta in vantaggio i suoi. Il numero uno dei locali De Brasi protagonista prima con un salvataggio sulla linea dopo un tiro di Vaino poi su una conclusione potente di Pescolla. Questo il preludio al goal dei molisani: recupera palla Vaino che lancia Francesco Bozza, sul secondo palo è capitan Di Nunzio che si aggiusta la sfera ed è 1-1. A metà tempo l’arbitro vede una trattenuta di Pescolla su Vega e decreta il penalty, lo stesso numero 11 locale si incarica della battuta e supera nuovamente Di Camillo (2-1 il parziale). Un minuto più tardi brutto intervenuto di Claps su Fieramosca secondo giallo ed espulsione. Nei due minuti in superiorità numerica la Chaminade si rende

pericolosa ma non riesce a concretizzare. Prima dell’intervallo Telesca e Goldoni portano la gara sul 4-1. Nella ripresa espulsi Salvatore e Mancusi, i due giicatori dopo un fallo si confronta a muso duro. I padroni a metà tempo portano a 5 le marcature con la rete di Goldoni. Il duo Cavaliere- Marsella schiera il portiere di movimento l’uomo in più porta Petrella ad accorciare le distanze. Palla al centro e la Chami accorcia ulteriormente con Vaino(5-3 il parziale). Prova di orgoglio della Chaminade Vaino riapre il match (5-4 il parziale). La gara continua a regalare emozioni Goldoni segna la sua tripletta di giornata e riporta le distanze a +2. I titoli di coda li mette Vega che fissa il risultato sul 7-4 in favore dei locali. Sabato prossimo alla palestra Sturzo arriverà il Castellana, obbligatorio vincere per sperare di mantenere la Serie B.

IL TABELLINO

CITTÀ DI POTENZA -CHAMINADE (4-1) 7-4

CITTÀ DI POTENZA : De Brasi, Canadeo, Telesca, Trivigno, Avallone, Dragonetti, Lorpino, Mancusi, Goldoni, Claps, Gines Vega, Sagarese. Allenatore : Santarcangelo

CHAMINADE: Di Camillo, Passarelli, Bozza L., Salvatore, Petrella, Di Nunzio, De Nisco, Fieramosca, Vaino, Bozza F., Pescolla, Ciccaglione. Allenatore: Cavaliere

Arbiti: Nicola Sorriso Sez. Frattamaggiore e Cosimo Di Benedetto Sez. Lamezia Terme . Cronometrista: Enrizo Benedettini Sez. Venosa

Reti: tripletta Goldoni(P), Di Nunzio (CCB) , tripletta Vega (P), doppietta Vaino e Petrella (C), Telesca (P)

Falli: 1 tempo 4-4, 2 tempo 3-5,

Tiri liberi: 1 tempo 0-0, 2 tempo 0-0

Note: espulso Claps (P), amm. Pescolla (CCB) , amm. Di Nunzio (CCB), espulso Salvatore (CCB), espulso Mancusi.