Chaminade Campobasso sfortunata, il Torremaggiore vince 4-2

Non è riuscita a dare continuità al pareggio di Mirto, ma la Chaminade non ha neanche meritato la sconfitta contro il Torremaggiore. I ragazzi di Cavaliere -Nunziata giocano un ottimo primo tempo, nella ripresa gli ospiti riescono a capitalizzare al meglio le occasioni da rete concesse.

Dopo un ottimo intervento di Di Camillo su Caropi ripartenza veloce Chami, triangolazione perfetta tra Vaino e De Nisco, quest’ultimo ben appostato sul secondo palo non trova il tapin vincente. I padroni di casa spingono in attacco rendendosi spesso pericolosi, un po’ di imprecisione e di sfortuna vanificando le azioni offensive. Provvidenziale l’intervento del numero uno dei molisani su una conclusione di Caropi. Il sinistro secco di Pescolla sblocca la gara a quattro minuti dall’intervallo. La gioia dura solo il tempo di mettere la sfera a metà campo. Punizione del Torremaggiore battuta da Caropi schema che porta al tiro Rossa, 1-1 il parziale. Ospiti vicino al vantaggio con Heredia, Petrella e Di Camillo salvano il risultato.

Nella ripresa Di Camillo neutralizza nel migliore dei modi un diagonale di Mura. Petrella viene superato da Mura, mette al centro per Heredia che tutto solo porta in vantaggio il Torremaggiore. La Chaminade con pazienza riordina le idee e costruisce l’azione del pareggio: tiro di De Nisco il rimpallo arriva a Fieramosca bravo a superare due uomini per il 2-2. Florio spalle alla porta serve l’accorrente Murgo, il palo salva i padroni di casa. A cinque dalla fine il Torremaggiore schiera Murgo come quinto di movimento. La scelta tattica porta al vantaggio firmato da Heredia, doppietta per lui , 3-2 il parziale in favore degli ospiti. La Chaminade risponde con Fieramosca in campo al posto di Di Camillo. I padroni di casa non riescono a sfruttare l’uomo in più, anzi ne approfitta il Torremaggiore con Heredia che cala il tris personale e chiude i giochi sul 4-2 finale. La Chaminade resta ferma in coda alla classifica, sabato prossimo la trasferta di Potenza.

IL TABELLINO

CHAMINADE -TORREMAGGIORE (1-1) 2-4

CHAMINADE: Di Camillo, Bozza L., Salvatore, Petrella, Di Nunzio, De Nisco, Fieramosca, Oriente, Bozza F., Pescolla, Vaino, Ciccaglione. . Allenatore: Cavaliere

TORREMAGGIORE: Fiotta, Rossa, Heredia, Olivieri, Caropi, Murgo, Mura, Florio, Pazienza, Gentile, Moffa, Di Genova. Allenatore: Olivieri

Arbiti: Gianluca Zuzolo Sez. Caserta e Diego Loris Mitri Sez. Albano Laziale. Cronometrista: Simone Campanella Sez. Campobasso

Reti: 16″10 Pescolla (CCB), 16″20 Rossa (T), 7″15 -16″09 -19″40 Heredia (T) 11″20 Fieramosca (CCB)

Falli: 1 tempo 4-4, 2 tempo 3-2

Tiri liberi: 1 tempo 0-0 , 2 tempo 0-0

Note: amm. Caropi (T), amm. Florio (T), amm. Salvatore ( CCB), amm. Mura (T), amm. Fieramosca (CCB)