Cerimonia al Santuario di Madonna delle Grazie, sarà piantato un ulivo per commemorare Giovanni Palatucci

Nella giornata di domani 10 febbraio, in via Madonna delle Grazie a Termoli, si svolgerà una breve cerimonia commemorativa in occasione dell’Anniversario della morte di Giovanni Palatucci, già Questore di Fiume, morto nel 1945 nel campo di concentramento di Dachau, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio numerosi ebrei stranieri e italiani.

Si tratta di una ricorrenza che la Polizia celebra in tutta Italia ogni anno e quest’anno per il Molise è stato scelto di svolgerla a Termoli. La commemorazione è in programma alle 10,30 nelle adiacenze del Santuario della Madonna delle Grazie.

Alla cerimonia, officiata dal Vescovo di Termoli-Larino, Monsignor Gianfranco De Luca, sarà presente, oltre al Questore Giancarlo Conticchio, il Prefetto di Campobasso Francesco Antonio Cappetta.

Nel corso dell’iniziativa sarà piantato un albero di ulivo e collocata una targa in ricordo della ricorrenza.

La cerimonia si svolgerà nel pieno rispetto delle prescrizioni imposte dalla vigente normativa anti – covid.