I gruppi consiliari di centrodestra al Comune di Termoli hanno replicato alle critiche del vice segretario cittadino del Pd Mario Orlando a proposito della egstione del Borgo vecchio.

“Ancora una volta l’ex consigliere comunale, il signor Mario Orlando, nelle sue farneticazioni periodiche racconta favole riferite ad accordi di cui non si trova traccia e di atti amministrativi in merito a presunte intese tra Università, Curia e Comune di Termoli affinché nell’educandato “Gesù e Maria” si trasferissero i locali dello stabile dell’Università con il Corso di Laurea in Turismo ed Enogastronomia.

Al signor Orlando sfugge la notizia che la Curia si stia attivando per ristrutturare lo stabile con il bonus 110 ma, non ha mai espresso il desiderio di trasferire l’Università in tali locali, né l’Università abbia mai dato segnali di disponibilità a trasferirsi. Orlando, ancora una volta, dimostra totale approssimazione nella conoscenza dei fatti e, soprattutto, lancia spunti di roboanti mega progetti che sono frutto esclusivamente della sua immaginazione.

Per quanto riguarda la presenza delle auto al borgo vecchio, dimostra che nemmeno è a conoscenza che vige la stessa Ztl del 2014, ossia di quando lui era amministratore comunale e presidente della quarta commissione consiliare che si occupa appunto di viabilità.

Per la sporcizia e l’incuria dovrebbe ricordarsi che durante il suo mandato al borgo vecchio conferivano l’immondizia attraverso buste di plastica e senza rispettare gli orari, inoltre solo pochi residenti erano provvisti di mastelli.

Questa amministrazione comunale, in due anni, ha provveduto ad avviare l’appalto per la delocalizzazione del depuratore mentre parte del PD da lui rappresentato, invece di schierarsi per Termoli e per i termolesi, si è schierato dalla parte di chi con continui ricorsi al Tar, peraltro pretestuosi, ha provato in tutti i modi a bloccare tale opera”.