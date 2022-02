Qualche sera fa hanno rubato e spaccato una piccola statua raffigurante Padre Pio, decapitandola. Ieri notte hanno preso a sassate un’abitazione nella zona delle Traverse rompendo parzialmente il portone di ingresso. E a quanto pare non era nemmeno la prima volta.

A Petacciato cresce la preoccupazione per l’emergere di una baby gang, un gruppetto di ragazzini, molto probabilmente minorenni, che vandalizzano persino le abitazioni private anche a tarda ora.

Il caso più eclatante è di poche ore fa e a raccontarlo è la vittima, il giovane Nicola Di Francesco. “Ieri sera attorno alle 23 – ha raccontato su Facebook in un post che ha fatto scalpore – un gruppo di ragazzi sui 16-17 anni ha quasi rotto la porta principale di casa”.

Il giovane racconta l’episodio dopo aver presentato denuncia ai Carabinieri questa mattina. “Ci hanno tirato contro delle pietre grosse come arance, anche di più – riferisce a Primonumero -. Per fortuna abbiamo vetri antisfondamento ma la porta è danneggiata”.

Nicola racconta di essere uscito a rincorrere il gruppetto e di aver colpito uno di loro mentre scappava. “Erano incappucciati, non li ho riconosciuti, credo siano tutti ragazzini minorenni”. Versione che trova conferma in paese. “Girano in gruppo, con mascherine e cappucci in testa è praticamente impossibile capire chi siano. È anche pericoloso trovarseli di fronte se si è da soli”.

Ma a quanto pare l’episodio di ieri notte non è il primo dello stesso genere. “Hanno tirato delle pietre anche contro un’altra abitazione e lo stesso è avvenuto due sere prima” prosegue Nicola. “Ci chiediamo come sia possibile che i ragazzini di quell’età vadano in giro da soli attorno alla mezzanotte, i genitori dovrebbero interrogarsi” conclude l’autore della segnalazione.

Diversi episodi di vandalismo sono stati segnalati sempre nella zona delle Traverse di Petacciato, quel reticolato di stradine nelle quali è facile nascondersi e scappare.

“Hanno rubato la nostra statuetta di Padre Pio che era posizionata davanti casa da anni” racconta una donna. “Poi la mattina dopo l’abbiamo ritrovata completamente distrutta in piazza Indipendenza, davanti alla grande statua del Santo”. La baby gang ha posizionato la testa della statuetta proprio ai piedi del monumento, come per uno sfregio.

In paese il vandalismo è purtroppo un problema che si trascina da anni, specie nel parchetto di via dei Tigli dove in molte occasioni i giochi per bambini sono stati distrutti senza motivo.

Adesso però c’è apprensione. “Non siamo più tranquilli nemmeno dentro casa” commentano alcuni cittadini via social. Purtroppo gli episodi di Petacciato richiamano alla mente i fatti di criminalità più volte denunciati da Primonumero a Campobasso e di recente sfociati in diverse denunce da parte della Questura nei confronti di piccoli teppisti che terrorizzavano coetanei e persino adulti, picchiati senza una ragione, ma semplicemente per dare sfogo alle loro pulsioni e poi diffondere via social le immagini delle loro aggressioni.

Segnali evidenti di un disagio fortissimo al quale probabilmente le famiglie non riescono a far fronte.