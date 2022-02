Dopo anni di attesa finalmente ci siamo. Venerdì prossimo 25 febbraio verranno consegnati gli alloggi popolari del ‘Palazzo blu’ di colle Macchiuzzo. Lo rende noto il M5S di Termoli che nelle scorse settimane aveva chiesto conto al Comune dell’iter di assegnazione.

“Abbiamo appena ricevuto riscontro dall’Istituto Case Popolari in merito alla nostra comunicazione del 7 febbraio da noi inviata oltre che all’Istituto, al Ministero degli Affari Regionali, delle Infrastrutture, dell’Economia e delle Finanze e alla Regione Molise” riferiscono i grillini.

“Nella nota si legge che gli alloggi di Colle Macchiuzzo in Termoli saranno consegnati nella mattinata del 25 febbraio presso gli immobili stessi. Non possiamo che essere felici per le tante famiglie che attendono da anni un tetto sotto cui vivere. La casa è un diritto per tutti, restiamo sempre vigili nei confronti dei più fragili”.

Il commissario straordinario dell’Istituto Autonomo di Case Popolari di Campobasso Nicola Travaglini ha confermato che “che venerdì prossimo, 25 febbraio, presso Via delle Viole, saranno consegnate le chiavi con la sottoscrizione dei contratti dei nuovi alloggi di edilizia popolare a Colle Macchiuzzo.

Dal momento del mio insediamento, grazie all’impegno dei dipendenti dell’Ente e di concerto con il Comune di Termoli ed il Sindaco Francesco Roberti, sono riuscito a superare tutte le criticità irrisolte che si erano presentate mettendo finalmente a disposizione di coloro che ne hanno diritto tutte le nuove abitazioni.

Grazie a questa sinergia di intenti con il Comune di Termoli è stato quindi possibile accelerare e portare a termine l’iter procedurale che consentirà agli inquilini di avere un nuovo alloggio che attendevano da tempo”.