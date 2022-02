Ieri sera le luci di Palazzo San Giorgio a Campobasso sono rimaste spente. Una scena che si è ripetuta identica in molti altri comuni del Molise: a Montenero di Bisaccia, per esempio, è rimasto al buio il faro che illumina il campanile della chiesa di San Matteo.

In tutta Italia la campagna “Luci spente” contro il caro bollette promossa dall’Anci, l’associazione che riunisce i sindaci italiani, ha avuto una massiccia adesione. Da nord a sud l’interruttore è rimasto su off, in molti casi anche per tutta la notte, in tantissime piazze, edifici e monumenti. Una catena del buio necessaria per accendere i riflettori sul problema dei rincari dell’energia ai quali il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, ha chiesto aiuto al governo nazionale spiegando che se i Comuni restano al buio si spegne tutta Italia.

Oggi il referente regionale dell’associazione, Pompilio Sciulli, commenta quanto visto ieri sera nel capoluogo e altrove: “Se il governo non dovesse adottare provvedimenti dopo questa iniziativa i Comuni saranno sempre più in difficoltà e si vedranno costretti ad aumentare le loro tasse”.

Una scelta inevitabile ma impopolare “la cui responsabilità ricadrebbe per l’ennesima volta sui sindaci che poi sono quelli che ci mettono la faccia e devono fare gli esattori”.

Ancora più schiacciati i cittadini-contribuenti che da un lato spenderanno di più per le bollette di luce e gas (senza contare tutti i rincari a cascata su alimentari, benzina eccetera) e, dall’altro, rischiano di ritrovarsi una tassa sull’immondizia col segno più. “Perché è chiaro che se un Comune paga di più l’energia questi soldi non può che prenderli dalla Tari”.

Aumento delle tasse oppure – questo lo spettro ventilato dal sindaco di Campobasso – un taglio ai servizi.

“Le amministrazioni locali hanno lanciato più di un segnale e di un messaggio al governo, anche attraverso le parole del presidente dell’Anci Antonio Decaro, e questa manifestazione simbolica – ha scritto il sindaco Gravina su facebook – che vede insieme grandi e piccoli comuni d’Italia, uniti per raggiungere uno stesso scopo, è voluta esclusivamente per porre in risalto il pericolo che le amministrazioni corrono, se non vi saranno misure governative adeguate, di dover far fronte a queste ulteriori spese attraverso un taglio dei servizi da erogare”.

Nella stessa giornata in cui l’ombra calava sulle città italiane Mario Draghi ha parlato di un “intervento di ampia portata” in riferimento al caro bollette stimato in circa 6 miliardi di euro di aiuti.

Un sostegno temporaneo e non del tutto risolutivo del problema come faceva notare ieri sera a Piazza Pulita l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi il quale auspicava la chiusura di un contratto a lungo termine con la Russia che ci rifornisce di gas per circa il 38%. E senza essere tacciati per questo di infedeltà alla Nato pur adottando una nostra politica energetica data la particolare vulnerabilità dell’Italia – questo ha rimarcato l’ex premier – che non ha, per esempio, il nucleare come la Francia e quindi dipende molto più di altri paesi dal gas russo.