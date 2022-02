Il rincaro delle bollette si farà sentire anche sulle casse delle amministrazioni comunali. Per l’Anci ci sarà un aggravio di almeno 550 milioni di euro, su una spesa complessiva annua per l’energia elettrica che oscilla tra 1,6 e 1,8 miliardi di euro. Pesano soprattutto le spese per l’elettricità. Per questo domani sera (giovedì 10 febbraio) a Campobasso saranno spente le luci del Municipio. Lo ha deciso l’amministrazione comunale che ha aderito all’iniziativa di protesta organizzata dall’Anci.

I sindaci hanno atteso l’intervento del Governo. In assenza di risposte rapide e concrete, si preparano a protestare spegnendo un loro edificio o monumento significativo.

Anche l’Amministrazione comunale di Campobasso ha aderito alla manifestazione e ha programmato, per la serata del 10 febbraio, alle ore 20, di tenere spente le luci di Palazzo San Giorgio, per manifestare nel modo il più possibile evidente una preoccupazione che del resto già lo stesso sindaco Gravina, all’indomani della riunione del direttivo nazionale, aveva chiaramente reso nota, ribadendo, già allora, come non fosse più rinviabile, da parte del governo, il dover concertare con le amministrazioni locali forme di sostegno adeguate a ciò che il rialzo dei costi dell’energia potrà generare proprio sui bilanci dei Comuni italiani.

“Le amministrazioni locali hanno lanciato più di un segnale e di un messaggio al governo, anche attraverso le parole del presidente dell’Anci Antonio Decaro, – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – e questa manifestazione simbolica che vede insieme grandi e piccoli comuni d’Italia, uniti per raggiungere uno stesso scopo, è voluta esclusivamente per porre in risalto il pericolo che le amministrazioni corrono, senza misure governative adeguate, di dover far fronte a queste spese con un taglio dei servizi da erogare. I Comuni non possono permettere che questo accada, – ha aggiunto Gravina – soprattutto in questo momento in cui deve essere più forte la vicinanza e il sostegno dell’amministrazione ai cittadini e alle loro necessità fortemente condizionate dalla lunga situazione pandemica”.