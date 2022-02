Per chi ha un caro defunto portare un fiore o accendere un lumino al cimitero è spesso l’unica consolazione, un piccolo legame che resta con chi non c’è più. Tuttaviaoggi (9 febbraio) al cimitero di Campobasso era impossibile entrare in alcune cappelle: erano al buio, la pubblica illuminazione assente. E non parliamo soltanto delle lampade votive che si trovano sulle lapidi (anch’esse spente), ma anche dell’impianto di illuminazione generale che è staccato – da quanto si apprende – da quando l’amministrazione comunale di Campobasso ha deciso di gestire direttamente il servizio. Fino allo scorso 31 dicembre era la società Multiservice di Guglionesi ad occuparsene. Dal 1 gennaio 2022 è subentrato il Comune, come stabilito dalla Giunta guidata dal sindaco Roberto Gravina in una delibera ratificata dal Consiglio comunale alla fine dello scorso ottobre.

Il cambio di gestore – dal privato al pubblico – non è stato per nulla agevole: da almeno due mesi i disagi sono continui. “Il problema è legato al nuovo contratto per l’energia elettrica”, spiegano dal Municipio, a cui si sono rivolti diversi cittadini per lamentare il disservizio. “Purtroppo la società che gestiva prima il servizio (la Multiservice, ndr) ha staccato l’energia elettrica perchè non ha accettato la proposta del Comune. E a sua volta il Comune, che è diventato gestore del servizio lampade votive dallo scorso 1 gennaio, sta espletando tutte le procedure per avere l’allaccio dell’energia elettrica“. Insomma, se fosse stata fatta una semplice voltura, la riattivazione della luce nelle cappelle e delle lampade votive sarebbe stata molto più rapida. “L’interruzione del servizio non è imputabile all’amministrazione”, ribadiscono da Palazzo San Giorgio. L’amministrazione si era giustificata per il disservizio già qualche giorno fa.

“Purtroppo ci dispiace per quanto sta avvenendo”, dicono ancora dal Comune. “I tempi di riallaccio dell’energia elettrica non dipendono direttamente da noi e bisogna effettuare una serie di pratiche per la richiesta dello stesso allaccio”.

Anche se i disservizi sono noti, ciò non toglie che sia esplosa la rabbia dei cittadini stanchi di aspettare il ripristino della pubblica illuminazione al cimitero. “Le lapidi erano completamente al buio, era impossibile percorrere le scale che conducono ai piani inferiori delle cappelle, abbiamo dovuto accendere la torcia del telefonino per non cadere”, raccontano a Primonumero due signore che si erano recate al cimitero per una visita al proprio caro. Sono indignate: “Questo cimitero è sempre più abbandonato e lasciato nel degrado”. Fra l’altro in queste condizioni, con le cappelle buie e le luci spente, il cimitero provoca anche inquietudine e angoscia: sembrano quasi scene da film horror, come dimostra il video che abbiamo girato.

Ora manca l’elettricità. “Speriamo – continuano le due cittadine – che a marzo il Comune non ci chieda il pagamento della luce delle lampade votive visto che è un servizio di cui non abbiamo usufruito”.

Fra l’altro questo non è l’unico problema: c’è una perdita in una delle fontanelle interne a una cappella. L’acqua scorre da settimane: uno spreco che finora non è stato risolto. Per non parlare dei rifiuti e degli scarti di materiali edili lasciati dietro alle lapidi e mai rimossi. Il luogo del riposo eterno è insomma in condizioni indecorose.