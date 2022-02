Canale via Pertini nella sporcizia, M5S Termoli chiede intervento di pulizia

I consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle Ippazio Stamerra, Antonio Bovio, Nicolino Di Michele, Daniela Decaro, scrivono al Comune di Termoli, all’Anas, alla Provincia di Campobasso e all’Asrem un intervento immediato per rimuovere la sporcizia sul canale di scolo di via Pertini, lato via Tevere.

“Siamo stati raggiunti da molteplici segnalazioni di cittadini riguardanti lo stato di degrado di un canale di scolo che insiste in viale Pertini, lato via Tevere fino all’imbocco della tangenziale. Lo stato dei luoghi è pericoloso sia da un punto di vista igienico sanitario in quanto ricettacolo di insetti e animali, ratti e serpenti, sia per l’incolumità pubblica perché proprio in quel tratto c’è la segnaletica orizzontale (strisce pedonali) che terminano proprio in un pantano di fango, erba e mattoni rotti”.

I grillini chiedono “un pronto intervento di messa in sicurezza e di pulizia del canale e del terreno prospiciente ciascun ente per la sua competenza”.

I consiglieri comunali accusano: “Anno 2022 e dopo due anni di pandemia lo stato di alcuni canali che insistono sul nostro territorio è da paesi del terzo mondo. In una strada trafficata e frequentata come è viale Sandro Pertini in Termoli non si può giustificare l’esistenza di un canale di scolo ricoperto di vegetazione fonte di pericolo per l’incolumità pubblica e per l’igiene pubblica. In quel punto c’è la segnaletica orizzontale ossia le strisce pedonali che finiscono proprio in un pantano di fango, erba e mattoni rotti. Abbiamo invitato diversi Enti ad attivarsi ciascuno per la sua competenza, ma il Sindaco di Termoli dov’è? Cosa fa o cosa ha fatto per risolvere la questione? Un bel nulla stando allo stato dei luoghi. Se la competenza non è comunale, e tanto sapremo se avremo risposta alla nostra missiva, comunque vi è un interesse del Comune a tenere pulito il canale insistendo su un territorio in agro di Termoli abitato, ed allora perché chi di dovere non ha sollecitato l’ente competente? Diversamente se la competenza è del Comune di Termoli perché quel canale non viene pulito? Delle due, l’una. Parole, parole, parole. A quando i fatti? O aspettiamo che qualche cittadino si faccia male? Noi intanto ci siamo attivati. Aspettiamo pazienti”.