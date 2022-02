Arrivata l’attesa perturbazione a Campobasso che – a partire dalle 15 – ha portato neve soprattutto in città ma non sono mancati i disagi. A risentire della nevicata soprattutto le zone interpoderali, la Tangenziale e la via che collega la città capoluogo all’ospedale Cardarelli.

I vigili del fuoco hanno dovuto soccorrere diverse auto in panne soprattutto nelle contrade del capoluogo a causa della neve che le ha colti di “sorpresa”.

Macchine bloccate e che hanno quindi causato alcuni rallentamenti nonché un tamponamento (per fortuna senza feriti) all’altezza di “Campobasso Nord” dove attorno alle 16 si è registrata una coda di veicoli per via di qualche auto in difficoltà.

Al lavoro tutto il pomeriggio per soccorrere automobilisti in difficoltà anche la pattuglie della Polizia stradale che hanno attraversato in lungo e in largo soprattutto la strada Tangenziale dove, nei pattugliamenti organizzati, hanno invitato gli automobilisti a procedere con calma.

Sempre la Polstrada è intervenuta anche in contrada Selvapiana, all’altezza della stazione di servizio, dove un’autocisterna è rimasta bloccata senza possibilità di manovra.

Disagi sono stati segnalati anche lungo la strada di collegamento con contrada Tappino.

Il Comune di Campobasso ha fatto sapere il “piano neve previsto dalla Sea sta procedendo intensamente e secondo quanto originariamente programmato. Sono infatti operativi su tutto il territorio cittadino, già dal primo pomeriggio di oggi sabato 26 febbraio, 46 mezzi muniti di lama spazzaneve e 4 mezzi muniti di lama e spargisale, oltre a un mezzo della Sea munito di lama e spargisale per gli interventi in emergenza”.

E sempre la nota di Palazzo San Giorgio ricorda a tutti i cittadini che “è fatto obbligo dell’uso di pneumatici invernali o, in alternativa, bisogna avere le catene da neve”.

Sulla costa invece, nel pomeriggio è piovuto ma la giornata è stata caratterizzata dal forte vento che ha costretto ad interrompere anche i collegamenti con le Isole Tremiti.