Da qualche giorno non si ha più traccia dei gatti che vedete in foto: si chiamano Betty e Cenere. Si sono allontanati dall’abitazione della signora che li accudiva, in via Carducci, nel quartiere Vazzieri, a Campobasso. Betty è una gattina rossa, Cenere ha un bel pelo lungo e grigio. Se qualcuno li avesse visti, non esiti a contattare questo numero: 3483243944. I padroni sono in ansia per la loro sorte